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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

وزیرکشور هلند از توزیع غذای حلال میان کارمندان مسلمان پلیس حمایت کرد

وزیرکشور هلند از توزیع غذای حلال میان کارمندان مسلمان پلیس حمایت کرد

وزیر کشور هلند اعلام کرد پلیس در منطقه گلدرلندن هلند می توان توزیع غذای حلال را میان کارمندانی که از محصولات گوشت خوک استفاده نمی‌کنند ادامه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام تودی، حزب آزادی که ریاست آن را گیرت وایلدرز سیاستمدار افراط گرای هلند برعهده داشته و پرونده وی در حال حاضر به اتهام تبعیض علیه مسلمانان در دادگاه است خواسته که وعده غذایی ظهر کارمندان پلیس این منطقه حذف شود چرا که این رویکرد نشان دهنده اسلامی شدن منطقه است.

هین دونر وزیر کشور هلند در پاسخ به این اظهارات بی معنا گفت: افزایش تقاضا برای وعده ناهار گیاهی میان کارمندان پلیس این منطقه به این معنا نیست که جمعیت هلند گیاهخوار شده اند.

پلیس منطقه ای در آیجسلند نیز از ماه دسامبر تا کنون غذایی که در آن گوشت خوک وجود دارد را در بسته های ویژه ای سرو می کند. سخنگوی پلیس این منطقه گفت: از آنجا که می خواهیم تنوع فرهنگی در نیروی پلیس این منطقه وجود داشته باشد باید به ملاحظات دینی و فرهنگی کارمندان را رعایت کنیم.

ارزش بازار غذای حلال در اروپا 66 میلیارد دلار است. فرانسه دارای بزرگترین سهم این بازار است که ارزش آن به 17 میلیارد دلار می رسد. ارزش فروش غذای حلال در بریتانیا به تنهایی 600 میلیون دلار در سال تخمین زده شده است.
 

کد مطلب 1249673

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