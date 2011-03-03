گرامیداشت سالروز شهادت سردار حاج کاظم رستگار برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت بیست و پنجمین سالگرد شهادت سردار شهید حاجکاظم نجفیرستگار، فرمانده لشکر 10 سیدالشهدا (ع) با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشگری، همرزمان این شهید بزرگوار و خانواده معظم شهدا و ایثارگران روز جمعه 13 اسفند ساعت 18 در تالار بزرگ کشور برگزار خواهد شد.
حاج کاظم نجفی رستگار در فروردین سال 1339، در شهر ری، به دنیا آمد و در دامان پاک و مطهر مادر و با دسترنج پدری کشاورز، تکامل و تربیت یافت. از هفت سالگی، قدم در راه تحصیل علم گذاشت و با وجود سختیهای زندگی تا کلاس سوم متوسطه با موفقیت به تحصیل پرداخت اما پس از آن از ادامه تحصیل باز ماند و وارد مبارزات و فعالیتهای انقلابی شد.
وی که دوران نوجوانی را با زمزمههای نهضت امام خمینی(ره) آغاز کرده بود، در روزهای اول پیروزی، با شروع غائله کردستان و تحریکات نیروهای ضدانقلاب، همراه نیروهای دکتر چمران راهی کردستان شد و آموزشهای چریکی را در آنجا فرا گرفت.
این سردار دلاور دفاع مقدس که تربیت یافته بزرگانی چون شهید دکتر چمران و حاج احمد متوسلیان بود، پس از بازگشت در پادگان توحید به عضویت رسمی سپاه پاسداران درآمد و بعد از مدتی به فیروزکوه رفته، کلاسهای احکام دینی و مسائل نظامی را برای جوانان و نوجوانان برپا کرد.
پس از چندی شهید رستگار به عنوان فرمانده یکی از گردانهای تیپ رسول الله (ص) که به فرماندهی احمد متوسلیان بود، انتخاب شد و بعد از 6 ماه فعالیت، مسئولیت واحد عملیات را در پادگان توحید پذیرفت و تا شروع جنگ در این سمت باقی ماند.
حاج کاظم در این زمان طی مأموریتی جهت توانمندسازی نیروهای حزبالله به عنوان فرمانده گردان به جنوب لبنان اعزام شد و مسئولیت تعدادی از عملیاتها را به عهده گرفته، در راه آمادهسازی شیعیان لبنان از هیچ کوششی فروگذار نکرد. بازگشت او با تشکیل تیپ دوم سپاه تهران مصادف شد که این تیپ به نام مبارک «سید الشهدا(ع)» نام گرفت و با جمعی از یاران و دوستانش، فرماندهی عملیات تیپ را عهدهدار شد.
وی در مهرماه سال 1361 ازدواج کرد و چند روز بعد به جبهه رفت. شهید رستگار که تمام عمر خود را در جستجوی رستگاری ابدی گذرانده بود، در حین عملیات بدر، روز پنجشنبه 25 اسفند ماه 1363 هنگام اذان ظهر، در شرق دجله (منطقه هورالهویزه) در حال شناسایی منطقه، همراه چند نفر از فرماندهان تیپ سیدالشهدا (ع) به رستگاری بزرگ شهادت نائل آمد و به آرزویی که در وصیت نامه اش داشت، دست یافت به گونه ای که پیکر پاکش بعد از 13 سال همچون سید و سالار شهیدان، قطعهقطعه به وطن بازگشت.
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