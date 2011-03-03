گروه های برتر دومین جشنواره موسیقی غرب کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، بعد از ظهر پنجشنبه و با حضور جمعی از هنرمندان و مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان، گروه های برتر دومین جشنواره موسیقی غرب کشور که به مدت دو روز در مجتمع فرهنگی فجر سنندج برگزار شد، معرفی و از آنها تجلیل و تقدیر شد.

در این مراسم و بر اساس رای هیئت داوران ابتدا از پنج پیشکسوت عرصه موسیقی از استان های غرب کشور که در قالب گروه های مختلف در این جشنواره حضور داشتند با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی تجلیل به عما آمد که در این بخش از "همت علی رضایی راد" از استان لرستان، "علی نادری" به همراه "رحمان دریایی" هر دو از استان همدان، "اسماعیل مردانی" از استان کردستان و "امین حیدری از استان کرمانشاه تجلیل شد.

در ادامه این مراسم و بر اساس آراء هیئت داوران گروه های برتر دومین جشنواره موسیقی غرب کشور در سه بخش مختلف بدین شرح اعلام شد.

در بخش موسیقی کلاسیک ایرانی رتبه سوم به گروه خیام دالاهو به سرپرستی "ساسان یزدان پور" از استان کرمانشاه رسید، رتبه دوم این بخش را گروه وصال از کردستان به سرپرستی "یاور اسدی" از آن خود کرد و جایزه نخست را هم گروه فارابی به سرپرستی "علی آقا محمدی" از استان همدان کسب کرد.

در بخش موسیقی نواحی محلی رتبه سوم به صورت مشترک به گروه کمالی کرند به سرپرستی "عادل کمالی" از کرمانشاه و همچنین گروه آبیدر به سرپرستی "جلیل رحمتی" از استان کردستان رسید.

رتبه دوم در بخش موسیقی نواحی محلی نیز باز هم دو گروه برگزیده داشت بدین ترتیب که گروه چنگ رام به سرپرستی "ادریس میرزائی" از استان کرمانشاه و گروه هاژه موکریان به سرپرستی "جعفر رحتمی" از استان آذبایجان غربی عنوان دوم را از آن خود کردند و رتبه نخست این بخش را نیز گروه فجر الشتر به سرپرستی "اردشیر رضایی راد" کسب کرد.

در بخش موسیقی نواحی و آزاد رتبه سوم به گروه ارغنون به سرپرستی "شعیب شاکری" از استان کردستان رسید و رتبه های دوم و اول را گروه های استان کرمانشاه به خود اختصاص دادند که به ترتیب گروه دایرک خاتون به سرپرستی "فریبا شاه حسینی" عنوان دوم را کسب کرد و آوای کرمانشاه به سرپرستی "امیر احمدی" هم به عنوان اول این بخش دست یاقت.

در این جشنواره 25 گروه موسیقی و بیش از 200 هنرمند در سه بخش مختلف از پنج استان کشور شامل آذربایجان غربی، کرمانشاه، لرستان همدان و کردستان به مدت دو روز با هم به رقابت پرداختند که در پایان از برترین های هر بخش نیز با اهداء جایزه نقدی و تندیس جشنواره تجلیل شد.