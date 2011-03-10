امیدواریم سازمان لیگ با 16 تیمی شدن لیگ برتر فوتسال موافقت کند

مجید مرتضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: تیم فرش آرا سه سال است که در لیگ یک فعالیت می کند و هر سال نیز با همت بازیکنانش تا یک قدمی لیگ برتر فوتسال می رسد اما در عین ناباوری از راهیابی به لیگ برتر باز می ماند.

وی تصریح کرد: بر همین اساس امسال پس از اینکه به مرحله حذفی لیگ دسته اول فوتسال کشور صعود کردیم، نامه ای را به سازمان لیگ فدراسیون فوتبال نوشتیم مبنی بر اینکه رقابتهای فصل آینده لیگ برتر با 16 تیم برگزار شود.

مدیرفنی تیم فرش آرا در ادامه افزود: اگر با این درخواست موافقت شود قطعا نه تنها انگیزه باشگاه فرش آرا که یک باشگاه خصوصی است برای ادامه حضور در فوتسال افزایش می یابد بلکه باعث می شود تا دیگر تیمهای لیگ برتر نیز فکری به حال وضعیت خود بکنند.

مرتضایی خاطرنشان کرد: با این وجود در حال حاضر شرایط فرش آرا به شکلی درآمده است که این صعود نکردن ها، خستگی را برای مسئولان این باشگاه خصوصی بوجود آورده و به اعتقاد من در چنین وضعیتی دخالت تصمیم گیرندگان فوتبال کشور بسیار مهم و البته سازنده است.

وی حضور تیم فوتسال فرش آرا در مسابقات فصل آینده دسته یک کشور را منوط به تصمیم گیری هیئت مدیره این باشگاه دانست و افزود: نامه درخواست ما برای 16 تیمی شدن لیگ برتر فوتسال و حضور فرش آرا در این رقابتها روز شنبه پاسخ داده می شود و پس از آن هیئت مدیره باشگاه فرش آرا تصمیم نهایی خود را برای ادامه حضور تیم فوتسال این باشگاه در مسابقات ارائه می دهد.

مدیرفنی تیم فوتسال فرش آرا مشهد اظهار داشت: شاید قسمتی از عدم صعود تیم فرش آرا به رقابتهای لیگ برتر فوتسال به جوانی بازیکنان برگردد اما با این وجود باید بگویم که پیشرفت تیم ما تا این مرحله با همت و پشتکار همین بازیکنان بوده است و آنها لیاقت حضور در لیگ برتر فوتسال را دارند.