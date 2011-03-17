به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی شامگاه چهارشنبه در نخستین جلسه کارگروه قصه گویی مازندران افزود: مازندران محور قصه گویی کشور اعلام شد.

وی خاطرنشان کرد: کانون پرورش فکری به عنوان تنها مرکز تخصصی در زمینه قصه گویی در کشور است و به سبب موفقیت های چشمگیر مازندران در زمینه قصه گویی، بازنگری شیوه های قصه گویی و تدوین اصول جامع در این خصوص به کانون پرورش فکری مازندران سپرده شد.

عزیزاده گرجی، تشریح وظایف کارگروه تخصصی بازنگری قصه گویی خاطرنشان کرد: با تعیین کارگروه تخصصی قصه گویی در چندین نشست با حضور کارشناسان خبره در این امر، شیوه نامه قصه گویی مورد بازبینی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه مازندران دارای پیشینه زیادی در زمینه قصه گویی است، گفت: بازشناسی و پژوهش در زمینه فرهنگ بومی و استفاده از تجارب قصه گویان توانمند خارج از مجموعه کانون پرورش فکری می تواند به پیشرفت قصه گویی کمک کند.

گرجی تصریح کرد: کانون پرورش فکری هر ساله اقدام به برپایی جشنواره بین المللی قصه گویی و نیز جشنواره های متعدد در این زمینه می کند که اسفند امسال نیز چهاردهمین دوره آن با حضور قصه گویان چهارده کشور دنیا در بندرعباس برگزار شد که یک موفقیت فرهنگی و هنری برای کشور محسوب می شود.

وی از برپایی جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی توسط کانون پرورش فکری مازندران خبر داد و گفت: در سال آینده همزمان با دهه کرامت، جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی به میزبانی کانون پرورش فکری مازندران برگزار می شود که این امر به دلیل برپایی موفقیت آمیز نخستین جشنواره قصه گویی رضوی با شرکت 885 اثر، به مازندران سپرده شد.

وی از اعلام فراخوان دیدگاههای صاحب نظران در خصوص قصه گویی خبر داد و گفت: با هدف بررسی ویژگی های تربیتی قصه گویی، با عناوین فلسفه تربیتی، چیستی و چرایی قصه گویی از همه صاحب نظران دعوت می شود که نظرات خود را به کانون پرور فکری مازندران اعلام کنند و به بهترین و جامع ترین مقالات جوایز نفیسی تعلق خواهد گرفت.