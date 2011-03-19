توجه مدیران مازندران به مناطق محروم بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بابل، سید علی اکبر طاهایی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از بخش محروم بندپی شرقی بابل، با اشاره به این که نماز جمعه نمادی از حضور مردم و مسئولان در کنار هم برای رسیدن به هدف مشترک است، تصریح کرد: این فلسفه انقلاب اسلامی است که مردم و مسوولین برادرانه در مصلا بدون در نظر گرفتن جایگاه در کنار هم بنشینند و با همدلی به حل مشکلات مردم بپردازند.

وی خاطر نشان کرد: در جمهوری اسلامی ایران فاصله بین مردم و مسئولان کم شده است.

طاهایی بیان داشت: مازندران با داشتن سه میلیون نفر جمعیت، 19 شهرستان و ۵۴ بخشداری یکی از وسیع‌ ترین بخش‌های کشور است که رسیدگی به تمام مشکلات آن زمان‌بر است.

وی با تاکید بر دستور رئیس جمهوری در سفر سوم به مازندران مبنی بر گازرسانی به تمام نقاط روستایی فاقد گاز، خاطر نشان کرد: اهتمام استان بر آن است تا پایان سال ۹۰ مرکز بخش بند پی شرقی و پنج روستای اطراف آن از نعمت گاز برخوردار شوند.

طاهایی با اشاره به این که رفع مشکلات بندپی شرقی به توجه ویژه‌ای نیاز داردمهم ترین خواسته ها و نیاز های جدی مردم این بخش را تعریض و بهسازی جاده شهید صالحی، گاز رسانی به منطقه و موضوع اشتغال افراد جویای کار برشمرد.

وی گفت: در ۱۵ ماه فعالیت خود به عنوان استاندار مازندران، دو سفر رسمی و پنج سفر غیر رسمی به بخش بند پی شرقی داشته ام و این منطقه را از جهت وسعت و گستره جمعیتی یک بخش تاثیر گذار در استان می دانم.

طاهایی در پایان از زمین مصلا، آب بندان روستای بز رود پی و جاده شهید داداش نیا ی بخش بند پی غربی نیز بازدید به عمل آورد و دستورات لازم را در جهت پیگیری موضوعات صادر کرد.

استاندار مازندران با بیش از ۴۰۰ تن از مردم بخش بند پی شرقی دیدار و گفتگو کرد.