عملیات اجرایی قطعه سوم محور میامی ـ جاجرم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاههای اجرایی، مسئولان محلی و جمعی از مردم، مراسم کلنگزنی قطعه سوم محور میامی ـ جاجرم برگزار و عملیات اجرایی این پروژه آغاز شد.
قطعه سوم این محور به طول ۱۰.۳ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر یکهزار میلیارد تومان اجرا میشود و از جمله پروژههای مهم و زیرساختی در حوزه راهسازی استان به شمار میرود.
اجرای این پروژه با هدف تکمیل محور ارتباطی میامی ـ جاجرم، افزایش ایمنی تردد، تسهیل دسترسی و بهبود ارتباطات جادهای منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
مسئولان حاضر در این مراسم بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه و تکمیل این محور مهم ارتباطی تأکید کردند.
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