  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

شهریاری: تکمیل محور جاجرم ـ میامی،پ زمینه‌ساز رونق اقتصادی منطقه است

شهریاری: تکمیل محور جاجرم ـ میامی،پ زمینه‌ساز رونق اقتصادی منطقه است

بجنورد- نماینده مردم خراسان‌شمالی در مجلس شورای اسلامی بر تسریع در تکمیل محور جاجرم ـ میامی و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای این طرح راهبردی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر محمدمهدی شهریاری ظهر یکشنبه در آیین افتتاح طرح‌های هفته دولت در شهرستان جاجرم اظهار کرد: جاده جاجرم ـ میامی از طرح‌های مهم و راهبردی خراسان‌شمالی است که تکمیل آن می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.

وی افزود: این محور سال‌ها به عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه مطرح بوده و خوشبختانه در دولت چهاردهم روند اجرای آن شتاب گرفته است.

نماینده مردم شهرستان‌های بجنورد، مانه، سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: راه از زیرساخت‌های اصلی توسعه هر منطقه به شمار می‌رود و ایجاد و تکمیل مسیرهای ارتباطی مناسب، زمینه‌ساز افزایش دسترسی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و رونق فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود.

شهریاری با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی شهرستان‌های جاجرم و گرمه، گفت: تکمیل محور جاجرم ـ میامی می‌تواند ارتباط این مناطق با سایر نقاط کشور را تقویت کرده و زمینه را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری فراهم کند.

وی تصریح کرد: بهره‌برداری کامل از این محور تنها به بهبود وضعیت تردد محدود نمی‌شود بلکه می‌تواند آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای مردم منطقه به همراه داشته باشد و در رونق شهرستان‌های گرمه و جاجرم اثرگذار باشد.

نماینده مردم خراسان‌شمالی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت دولت از این طرح گفت: امیدواریم با تأمین اعتبارات مورد نیاز از محل منابع ملی و پیگیری نمایندگان، روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری ادامه یابد و شاهد تکمیل این محور مهم باشیم.

شهریاری خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس پیگیر تأمین اعتبارات و رفع موانع اجرای طرح‌های مهم زیرساختی استان را دنبال می‌کنند و جاده جاجرم ـ میامی نیز از جمله طرح‌هایی است که تکمیل آن می‌تواند بخشی از نیازهای ارتباطی و توسعه‌ای منطقه را برطرف کند.

وی اضافه کرد: توسعه راه‌های ارتباطی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب و اتصال مناطق مختلف به شبکه حمل‌ونقل کشور از الزامات توسعه پایدار خراسان‌شمالی است و باید در تخصیص منابع به این موضوع توجه ویژه‌ای شود.

نماینده بجنورد، مانه، سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: با تکمیل این محور، ظرفیت‌های شهرستان‌های جاجرم و گرمه برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بیش از گذشته مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این موضوع می‌تواند به ایجاد اشتغال و افزایش رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

شهریاری اظهار کرد: انتظار مردم این است که روند کنونی اجرای طرح ادامه یابد و با تأمین به‌موقع اعتبار، این طرح هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد تا مردم منطقه از مزایای آن بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6927462

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها