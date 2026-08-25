به گزارش خبرنگار مهر محمدمهدی شهریاری ظهر یکشنبه در آیین افتتاح طرحهای هفته دولت در شهرستان جاجرم اظهار کرد: جاده جاجرم ـ میامی از طرحهای مهم و راهبردی خراسانشمالی است که تکمیل آن میتواند نقش مهمی در توسعه زیرساختهای حملونقل و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.
وی افزود: این محور سالها به عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم منطقه مطرح بوده و خوشبختانه در دولت چهاردهم روند اجرای آن شتاب گرفته است.
نماینده مردم شهرستانهای بجنورد، مانه، سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: راه از زیرساختهای اصلی توسعه هر منطقه به شمار میرود و ایجاد و تکمیل مسیرهای ارتباطی مناسب، زمینهساز افزایش دسترسی، کاهش هزینههای حملونقل و رونق فعالیتهای اقتصادی خواهد بود.
شهریاری با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی شهرستانهای جاجرم و گرمه، گفت: تکمیل محور جاجرم ـ میامی میتواند ارتباط این مناطق با سایر نقاط کشور را تقویت کرده و زمینه را برای توسعه فعالیتهای اقتصادی، صنعتی و تجاری فراهم کند.
وی تصریح کرد: بهرهبرداری کامل از این محور تنها به بهبود وضعیت تردد محدود نمیشود بلکه میتواند آثار اقتصادی و اجتماعی گستردهای برای مردم منطقه به همراه داشته باشد و در رونق شهرستانهای گرمه و جاجرم اثرگذار باشد.
نماینده مردم خراسانشمالی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت دولت از این طرح گفت: امیدواریم با تأمین اعتبارات مورد نیاز از محل منابع ملی و پیگیری نمایندگان، روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری ادامه یابد و شاهد تکمیل این محور مهم باشیم.
شهریاری خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس پیگیر تأمین اعتبارات و رفع موانع اجرای طرحهای مهم زیرساختی استان را دنبال میکنند و جاده جاجرم ـ میامی نیز از جمله طرحهایی است که تکمیل آن میتواند بخشی از نیازهای ارتباطی و توسعهای منطقه را برطرف کند.
وی اضافه کرد: توسعه راههای ارتباطی، ایجاد زیرساختهای مناسب و اتصال مناطق مختلف به شبکه حملونقل کشور از الزامات توسعه پایدار خراسانشمالی است و باید در تخصیص منابع به این موضوع توجه ویژهای شود.
نماینده بجنورد، مانه، سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: با تکمیل این محور، ظرفیتهای شهرستانهای جاجرم و گرمه برای جذب سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی بیش از گذشته مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این موضوع میتواند به ایجاد اشتغال و افزایش رونق اقتصادی منطقه کمک کند.
شهریاری اظهار کرد: انتظار مردم این است که روند کنونی اجرای طرح ادامه یابد و با تأمین بهموقع اعتبار، این طرح هرچه سریعتر به سرانجام برسد تا مردم منطقه از مزایای آن بهرهمند شوند.
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