به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، اعضای کادر فنی و بازیکنان و همراهان تیم سپاهان ایران به دعوت سفیر کشورمان در قطر برای ضیافت ناهار ساعت 12:30 به وقت محلی در سفارت ایران حضور پیدا می‌کنند.

این میهمانی به مناسبت حضور یکی از نمایندگان فوتبال ایران در قطر برگزار می‌شود تا روحیه آنها برای دیدار برابر الغرافه افزایش یابد. سفیر ایران هفته پیش هم میزبان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان بود. همچنین محمدرضاساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان برای بازدید از باتشگاه السد قطر و گفتگو با مسئولان این باشگاه در محل این باشگاه حاضر می‌شود.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الغرافه قطر در دور برگشت گروه نخست مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:50 چهارشنبه هفته جاری به وقت قطر در ورزشگاه اختصاصی الغرافه برگزار می‌شود.