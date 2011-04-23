افزایش دستمزد کارگری با تورم جامعه همخوانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسین طاهرزاده بعد از ظهر شنبه در آستانه روز کارگر در نشستی با اصحاب رسانه در سمنان گفت: دستمزد کارگران مسئله ای است که نیازمند توجه بیشتری دارد چرا که وضعیت بیشتر کارگران زیر خط فقر است.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بالا رفتن قیمت حامل های انرژی گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی با مشکل مواجه هستند که باید توجه بیشتری به این موضوع شود.

قراردادهای موقت امنیت شغلی را سلب کرده است

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان گفت: قراردادهای موقت امنیت شغلی را از کارگران در واحدهای کارگری گرفته و این قراردادها از مهمترین مشکلات جامعه کارگری است.

وی با بیان اینکه قراردادی بودن بسیاری از کارگران در استان مهمترین دلیل علنی نشدن بیکاری کارگران است، گفت: در استان سمنان 130 هزار بیمه شده کارگری وجود دارد که 100 هزار نفر آنها در واحدهای صنعتی مشغول به کار هستند.

بن های کارگری و پرداختهای نقدی باید افزایش یابد

به گفته وی، افزایش بن های کارگری و پرداختهای نقدی از راههای کمک به کارگران است و باید به وضعیت معیشت کارگران و خانواده های آنان بیشتر توجه شود.

طاهرزاده دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان و برگزاری نشست شوراها با حضور نمایندگان کارگران، جمعی از بازنشستگان و پیشکسوتان را از برنامه های هفته کارگر در استان سمنان عنوان کرد.

به گفته وی، در برنامه ویژه ای امسال از 11 نفر از همسران و فرزندان کارگران که همواره نقشی مهم در تحمل سختی ها در کنار کارگران دارند تجلیل می شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان خاطرنشان کرد: غبارروبی گلزار شهداء و حضور در نمازجمعه، بازدید از کارخانجات و واحدهای صنعتی دارای بحران با حضور مسئولان از دیگر برنامه های هفته کارگر در استان سمنان است.