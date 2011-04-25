داود منظور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح شرایط عمومی تعرفه‌های برق در سال 90 گفت: بهای برق مصرفی آن دسته از مشترکانی که مایل به استفاده از برق بدون پرداخت هزینه انشعاب باشند(مشترکان آزاد) با ضریب 1.2 نسبت به تعرفه مربوطه محاسبه و دریافت می‌شود که همان تعرفه آزاد است. البته مدت زمان استفاده از این تعرفه به درخواست متقاضی و تائید شرکت تعیین می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو افزود: مجموع ساعات اوج بار 4 ساعت و ساعات کم‌باری 8 ساعت بوده و تشخیص ساعات مزبور در مورد مشترکان نهایی با شرکتهای برق و در بازار برق به عهده شرکت مدیریت شبکه برق ایران است.

وی تصریح کرد: در مورد مشترکانی که لوازم اندازه‌گیری دو زمانه دارند، به جز مشترکان خانگی و مشترکان 30 کیلووات و کمتر سایر مصارف، مصارف ساعات اوج بار با ضریب 0.6 نسبت به نرخ‌های ساعات اوج‌بار و مصارف سایر ساعات با نرخ ساعات میان‌باری محاسبه می‌شود.

به گفته منظور، قدرت مورد محاسبه در بهای قدرت(دیماند) قدرت قرائت شده است، مگر آن که قدرت قرائت شده از 90 درصد قدرت قراردادی کمتر باشد که در این صورت، 90 درصد قدرت قراردادی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: به این ترتیب، حداقل مبلغ صورتحساب مشترکان با قدرت بیش از 30 کیلووات معادل حاصل ضرب 90 درصد قدرت قراردادی آنها در بهای هر کیلووات قدرت است.

قائم مقام ستاد هدفمندکردن یارانه‌های وزارت نیرو خاطرنشان کرد: بر اساس ابلاغیه جدید، شرکت موظف است تا در صورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردادی، برای یک دوره اخطار کتبی داده و در صورت استمرار از تجاوز از قدرت، شرکت می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به قطع برق اقدام و یا بهای مصارف مازاد به نسبت قدرت قرائت شده از قدرت مازاد و قدرت مازاد( مابه التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادی) تمامی مشترکان (به استثنای مشترکان کد تعرفه (3-الف) و مشترکان مصارف تولید یعنی صنعت و معدن) را با ضریب 2 نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت دارد.

وی اظهار داشت: در صورت تجاوز از قدرت مشترکان مصارف تولیدی یعنی صنعت و معدن، بهای برق تا 10 درصد قدرت مازاد با ضریب 1.5 و مازاد بر 10 درصد با ضریب 2 محاسبه و دریافت می‌شود.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: شرکتهای برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق سراسر کشور موظف هستند در صورت انقضای اعتبار پروانه‌های ارایه شده، بهای برق مصرفی این دسته از مشترکان را با اعمال ضریب 1.2 نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت دارند.

منظور گفت: بهای برق که در برخی موارد قیمت یا نرخ برق یا مشابه آن نیز نامیده می‌شود، شامل مولفه‌هایی نظیر بهای انرژی اعم از میان‌باری، کم‌باری و اوج بار، بهای قدرت، بهای انرژی راکتیو، پیک فصل، رقم ثابت ماهانه و روشنایی معابر است که با توجه به مشخصات انشعاب و مشترک یعنی میزان ولتاژ، قدرت و نوع فعالیت، تعیین و از مشترکان دریافت می‌شود.

وی تصریح کرد: به منظور تعدیل ضریب قدرت برای مشترکان غیرخانگی با قدرت بیش از 30 کیلووات، در صورتی که متوسط ضریب قدرت هر دوره قرائت کمتر از 90 درصد باشد، بهای برق قبل از محاسبه عوارض با توجه به روابطی تعدیل و محاسبه خواهد شد.

منظور در توضیح این روابط خاطرنشان کرد: ضریب زیان برابر با 1- (ضریب قدرت/ 90%) خواهد بود. ضمن اینکه با 0.5^(2^(مصرف اکتیو)+ 2^(مصرف اکتیو))/ مصرف اکتیو = ضریب قدرت خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در مواردی که قدرت قرائت شده از 90 درصد قدرت قراردادی کمتر باشد، بهای انرژی اکتیو ناشی از بدی کیفیت مصرف، به ازای هر کیلووات ساعت حداکثر معادل 400 ریال خواهد بود.

قائم مقام ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها در وزارت نیرو گفت: در مورد مشترکانی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند، یعنی مشترکانی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکانی که پس از اتمام مهلت، پرداخت کنند، تمامی نرخها با احتساب نرخ تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضرایبی محاسبه می‌شود.

منظور در تشریح این ضرایب افزود: ضریب مورد عمل در مورد مشترکانی که مایل به پیش‌پرداخت هستند، به صورت {(تعداد روزهای بین پیش‌پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب +3000)/3000} محاسبه می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین ضریب مورد عمل در مورد مشترکانی که پس از اتمام مهلت پرداخت نمایند نیز به صورت {((3000/تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت)+1)} محاسبه می‌شود. ضمن اینکه بهای انرژی، بهای قدرت(دیماند) بر اساس ماههای 30 روزه طراحی شده است؛ لذا مقادیر در هر ماه با توجه به تعداد روزهای ماه تعدیل می‌شود.

منظور گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اجرا از اول مهرماه سال 87 جایگزین عوارض موضوع قانون تجمیع عوارض که 2 دیماه سال 81 ابلاغ شده بود، خواهد شد.

معاون برنامه‌‎ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو ادامه داد: شرکتهای برق مکلفند در خصوص میزان مصارف خارج از الگو و افزایش قیمت برای آن دسته از مشترکانی که الگوی مصرف برق برای آنها تعیین شده، به شیوه مناسب اطلاع رسانی کنند.

وی افزود: بهای برق مصرفی مشترکان خانگی در مناطق فاقد شبکه گازرسانی در استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان و شهرهای چابهار و کنارک برای سه ماه دی، بهمن و اسفندماه با ضریب 0.6 نسبت به نرخ تعرفه خانگی محاسبه و دریافت خواهد شد.

منظور گفت: بهای برق مصرفی مشترکان خانگی در شهرستانهای آبادان و خرمشهر و اروندکنار با در نظر گرفتن الگوی مصرف بر اساس مصوبه هیات وزیران در این مورد در نظر گرفته خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: هر گاه به عللی از قبیل جلوگیری از افت فرکانس یا ولتاژ و یا ممانعت از تجاوز بار خطوط و پستهای برق از میزان مجاز و در نتیجه حفظ پایایی، پایداری و یا جلوگیری از آسیب به تاسیسات، قدرت برخی از مشترکان با اعلام مرکز کنترل شبکه به طور موقت محدود یا قطع شود، بهای قدرت آنها با استفاده از روابطی خاص تعدیل خواهد شد.

منظور گفت: بر این اساس ضریب تعدیل بهای قدرت برابر با یک منهای{ مجموع(حاصلضرب میزان محدودیت قدرت در ساعات مربوط به آن میزان محدودیت قدرت) در هر دوره/ قدرت قراردادی اشتراک * تعداد روزهای دوره* 24 } است و بهای قدرت تعدیل شده نیز از حاصلضرب بهای قدرت قراردادی در ضریب تعدیل بهای قدرت به دست می‌آید.