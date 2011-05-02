احیا و بهره وری موقوفات ورامین افزایش می یابد

حجت الاسلام غلامعلی قدیریان در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: اداره اوقاف در راستای تأمین منابع و زیر ساخت‌های دین فعالیت می‌ کند و تلاش آن در راستای تأمین زیر ساختهای اقتصادی دین است.

وی اظهار داشت: در سال جهاد اقتصادی باید موقوفات شهرستان ورامین در جهت احیا و افزایش بهره وری حرکت نمایند.

این مسئول اضافه کرد: اداره اوقاف شهرستان ورامین در سه زمینه موقوفات، بقاع و امور خیریه برنامه هایی را در دست اقدام خواهد داشت.

وی یادآور شد: مهمترین این اقدامات، حفظ و صیانت از موقوفات موجود، شناسایی و احیای موقوفات فراموش شده و در دست غیر و اجرای عالیه نیت واقفین خیر اندیش و ترویج فرهنگ وقف در بین جامعه مؤمن و انقلابی ورامین است که به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

قدیریان خاطرنشان کرد: امید است مردم شهرستان ورامین همچون گذشته در تمام جهات پیش قدم باشند و در امور موقوفات که میراثی ماندگار در جهت خدمت رسانی عالی و مترقی به جامعه اسلامی است تباش کنند.

وی افزود: اداره اوقاف ورامین در زمینه بقاع یک اداره ویژه در استان تهران است و داشتن ۵۳ بقعه از امامزادگان و مشاهیر بزرگ فعالیت چشمگیر در این خصوص ایفا نموده است.

توسعه و عمران بقاع متبرکه از برنامه های اوقاف است

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین بیان داشت: توسعه و عمران بقاع متبرکه، انجام عملیات زیر بنایی در ساختار آنها، ایجاد نظام پاکیزگی و نظافت بقاع و ایجاد نشاط معنوی با انجام برنامه های متنوع فرهنگی با توجه به فرموده مقام معظم رهبری نسبت به تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، از مهمترین برنامه های اجرایی خواهد بود.

وی به برنامه های عمرانی اشاره و اضافه کرد: آینه کاری امامزاده ابراهیم(ع) قرچک، تکمیل پروژه ساخت سر درب، آبنما، سقاخانه و غسالخانه امامزاده بی بی زبیده(س) قرچک، ساخت شبستان امامزاده طاهر و مطهر(ع) خیرآباد، ساخت ساختمان بقعه امامزاده زید ابوالحسن(ع) ورامین، ساخت ساختمان بقعه امامزاده محروم و مظلوم (ع) آب باریک در دستور کار است.

این مسئول گفت: همچنین ساخت ساختمان بقعه امامزاده هادی(ع) جوادآباد، ساخت ضریح امامزاده شاه حسین(ع) ورامین، ساخت ضریح امامزاده سید حسین(ع) احمدآباد وسط، احداث سرویس های بهداشتی امامزاده سکینه بانو، تکمیل ساختمان مصلی و رواق های امامزاده جعفر(ع) پیشوا از دیگر پروژه های عمرانی اداره اوقاف شهرستان ورامین می باشد.

مجتمع تجاری امامزاده ابراهیم(ع) قرچک در آینده احداث می شود

وی افزود: از دیگر اقداماتی که قرار است در آینده صورت پذیرد می توان به جذب پیمانکار برای احداث مجتمع تجاری امامزاده ابراهیم(ع) قرچک، توسعه شبستانهای امامزاده عبدالله(ع) داوودآباد، امامزاده عبدالله(ع) جلیل آباد، امامزاده عبدالله(ع) عسگرآباد، امامزاده سکینه بانو(س) و توسعه شبستان و ساخت سرویس های امامزاده کوکب الدین(ع)، مقاوم سازی و تعمیر و مرمت ساختمان بقاع متبرکه امامزادگان سلطان محمود خاوه و امامزاده علی(ع) جعفرآباد جنگل و امامزاده ابراهیم(ع) و دو بی بی (ع) قلعه خواجه، شاهزاده محمود امیرآباد عرب، امامزاده علی (ع) وقع در آجربست و امامزاده علی ابن جعفر(ع) احمدآباد حلوایی اشاره کرد.