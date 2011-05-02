بررسی واگذاری استقلال و پرسپولیس/ واگذاری بلوکی سایپا تصویب شد

سید مهدی عقدائی در گفتگو با مهر گفت: قرار است در جلسه دو هفته آینده هیئت واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای واگذاری مورد بررسی قرار گیرد.

معاون سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه در آخرین جلسه هیئت واگذاری موضوع واگذاری سهام این دو باشگاه مطرح شد، افزود: در این جلسه در مورد امتیاز و برند دو باشگاه مذکور و تفکیک آنها مباحثی مطرح شد اما نتیجه قطعی حاصل نشد.

وی با تاکید بر اینکه قرار شد که در جلسه دو هفته آینده هیئت واگذاری گزارش نحوه واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال ارائه و مطرح شود، تصریح کرد: همچنین در آخرین جلسه هیئت واگذاری مقرر شد که 2 درصد از سهام سایپا عرضه شود.

عقدائی با اشاره به اینکه بر این اساس حدود دو درصد از سهام سایپا بابت رددیون بازسازی مدارس به صورت عمده عرضه خواهد شد، تصریح کرد: قرار است که هر سهم این بلوک به قیمت تابلوی بورس در روز عرضه به اضافه 15 درصد به شرط اینکه از 400 تومان کمتر نباشد، تعیین گردد.

وی خاطرنشان کرد: سهم دولت از شرکت سایپا به 34 درصد خواهد رسید، زیرا اخیرا سهام سایپا به صورت خرد هم عرضه شده است. معاون سازمان خصوصی سازی از عرضه 100 درصد سهام باشگاه راه آهن در روز یکشنبه هفته آینده در فرابورس خبرداد.

وی واگذاری 17 درصد از سهام عمران و مسکن سازان استان خراسان شمالی و استان قزوین را از دیگر مصوبات هیئت واگذاری اعلام کرد و افزود: ارزش سهام این شرکتها معادل 5.3 و 75 صدم میلیارد ریال است.

عقدائی عرضه 20 درصد عمران و مسکن سازان استانهای کرمان و چهارمحال بختیاری به قیمت 1.5 و 77 صدم میلیارد ریال، 35 درصد شرکت سپیده جام توس از طریق فرابورس به ارزش 51.2 میلیارد ریال و 40 درصد شرکت تولید بلوک و پانل سبک تاژ به قیمت 16 صدم میلیارد ریال را از دیگر مصوبات جلسه اخیر هیئت واگذاری ذکر کرد.