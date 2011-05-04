محمدمهدی بحرالعلوم معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب طرح تحصیلات رایگان برای حافظان قرآن که دارای مدرک تخصصی حافظان قرآن سازمان تبلیغات اسلامی هستند گفت: اصل این موضوع قدردانی سازمان دارالقرآن است. اعتنای به فعالان قرآن، حافظان، قاریان و کسانی که عمری را برای قرآن وقت گذاشته مورد قدردانی و تشکر است. این مسئله در احادیث و سیره قرآنی بوده و مجلس نیز با تصویب این طرح به این مسئله توجه کرده است.

وی افزود: براساس یکی از مصوبات جلسه 573 شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384 مبنی بر ارزیابی حافظان قرآن و اعطای مدرک براساس این ارزیابی در یکی از مواد آن آمده است که تمامی مزایای حافظان قرآن کریم از سال 1385 منوط به ارائه این مدرک است.

بحرالعلوم گفت: آزمونهای این مدرک از سوی سازمان دارالقرآن انجام می شود و توسط وزیر فرهنگ و ارشاد و رئیس سازمان دارالقرآن امضا می شود. سازمان دارالقرآن خواستار توجه بیشتر این مصوبه است.

معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان دارالقرآن کریم اظهار داشت: کسانی که مدرک حفظ کل را براساس این آزمونها دریافت کرده می توانند از این مزیتی که مجلس تصویب کرده برخوردار شوند.

وی گفت: طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی حفاظ قرآن از سوی سازمان دارالقرآن برگزار می شود اما شورای تعیین ضوابط آن با عضویت شش نهاد فرهنگی برگزار می شود.

محمدمهدی بحرالعلوم همچنین یادآور شد: مدرک تخصصی حافظان قرآن در پنج درجه اعطا می شود. درجه اول به حافظ کل قرآن که دارای سابقه تدریس بوده و تفسیر بداند تعلق می گیرد. مدرک درجه دو به حافظ ممتاز قرآن ارائه می شود که ترجمه و مفردات بداند و مدرک درجه سه به حافظ کل اطلاق می شود که مفردات و ترجمه نمی داند. مدرک درجه چهار و پنج به ترتیب به افرادی اعطا می شود که حافظ 20 و حافظ 10 جز قرآن کریم باشد.