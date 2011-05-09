دانشگاه فرهنگیان در استانها راه اندازی می شود

زکریا یارزلو در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد افزود: این وزارتخانه سال قبل موفق به جذب بیش از 40 هزار نیروی انسانی جذب کند.

وی اظهار داشت: هرم تحصیلی این افراد بالا بوده و بیشتر این افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند.

وی خاطرنشان کرد: رتبه بالای این افارد موجب شد تا نسبت به روز سای و معاصر سازی مهارتهای آموزشی اقدام شود.

معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش بیان داشت: بر این اساس برای به روز سازی مهارتهای آموزشی نسبت به راه اندازی دانشکده اقدام می شود.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی لازم برای اجرای این طرح صورت گرفت و مقدمات راه اندازی آن نیز فراهم شده است.