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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۴۵

دانشگاه فرهنگیان در استانها راه اندازی می شود

دانشگاه فرهنگیان در استانها راه اندازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: دانشگاه فرهنگیان در تمامی استانهای کشور راه اندازی می شود.

زکریا یارزلو در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد افزود: این وزارتخانه سال قبل موفق به جذب بیش از 40 هزار نیروی انسانی جذب کند.

وی اظهار داشت: هرم تحصیلی این افراد بالا بوده و بیشتر این افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند.
 
وی خاطرنشان کرد: رتبه بالای این افارد موجب شد تا نسبت به روز سای و معاصر سازی مهارتهای آموزشی اقدام شود.
 
معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش بیان داشت: بر این اساس برای به روز سازی مهارتهای آموزشی نسبت به راه اندازی دانشکده اقدام می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی لازم برای اجرای این طرح صورت گرفت و مقدمات راه اندازی آن نیز فراهم شده است.
کد مطلب 1307455

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