سند راهبردی مبارزه با قاچاق کالا در کشور تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر همایش کالای قاچاق سدی در برابر جهاد اقتصادی ظهر دوشنبه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان برگزار شد.

در این همایش که دانشجویان و اساتید دانشگاه نیز حضور داشتند سهیلی گفت: ورود کالا و ارز از مرزهای کشور با هدف سنگ اندازی های دشمنان در برابر دستیابی دولت در مسیر شکوفایی اقتصادی است.

معاون بین الملل ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری افزود: بیکاری و پایین آمدن انگیزه سرمایه گذاری از پیامدهای قاچاق کالا و ارز است و برای حل آن همه باید کمک کنند.

سهیلی در خصوص اقدامات دولت برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در سالهای اخیر چند کار عمده در این ستاد انجام شده است که تدوین سند راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور با حضور نمایندگان 19 وزارتخانه و دستگاه و دبیران کمیسیونی 30 استان کشور از آن جمله است.

وی گفت: نقشه راهی فراهم شده که بر اساس آن مبارزه با قاچاق اصولی تر و سیستماتیک تر پیگیری و برنامه های سالانه بر

اساس این سند تدوین خواهد شد.

سهیلی یادآورشد: از نکات دیگری که در این سند دیده شده تا در حوزه مقابله اثرگذاری بیشتر شود آماده سازی لایحه جامع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که تقدیم هیئت دولت شده و با توجه به این که قوانین مبارزه با کالا و ارز قدیمی بوده و کارآیی لازم را ندارد این قانون بر اساس شرایط روز طراحی شده و امیدواریم مجلس محترم در اسرع وقت آن را تصویب و ابلاغ کند.

این مسئول گفت: با توجه به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه از پیش از مبادی، معاونت بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال جاری وظیفه بهره گیری از ظرفیت های دیپلماسی و اشراف همه جانبه اطلاعاتی را مد نظر قرار داده و به نظر می رسد که بتوان از دیپلماسی قاچاق بهره گرفت و بسیاری از مشکلات را پیش از مبادی حل کرد.