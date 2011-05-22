به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام والمسلمین داوود صمدزاده آملی در نشستی تحت عنوان رابطه علم و دین که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد با اشاره به تعریف علم گفت: شناخت علم نیازمند شناخت عالم حقیقی وهمچنین شناخت دین نیازمند دیندار حقیقی است و باید به این نکات توجه کنیم.

وی افزود: درعرفان هم معرفت به توحید در صورتی کارساز است که معرفت عرفان به عارف حقیقی پیدا شود و لذا در کتابهای عرفانی اصیل هم توحید و موحد حقیقی کامل تعریف شده است.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه اگر بخواهیم علم را برای دیگران تعریف کنیم شاید به صرف تعریف دیگران امیدی برای رفتن به سراغ علم نداشته باشند گفت: اگر بخواهیم دین را تعریف کنیم و دیندار واقعی را معرفی نکنیم موجب می شود تا آنهایی که آرزوی رسیدن به مقام الهی را دارند به اهداف خود دست نیابند.

وی تصریح کرد: هنگامی که در مورد اهل بیت و انبیا که عالمان حقیقی و موحدان دیندار و حکیمان حقیقی هستند صحبت کنیم ممکن است در اذهان این گونه تلقی شود که انان تافته جدابافته هستند و نمی توان به مسیر آنها رسید اما این فکر ما را سست و فشل می کند.

وی همچنین در ادامه سخنان خود به ویژگیهای انسان کامل اشاره کرد و گفت: انسان با وصف تعریف کامل انسان تمایزش با دیگران در همان عقل است.

صمدزاده آملی در ادامه به رابطه علم و دین اشاره و تصریح کرد: علم و دین از هم هیچ جدایی ندارند و در راستای یکدیگر حرکت می کنند.

وی همچنین تاکید کرد: دین به دنبال این است تا حد انسانی ما را نگه دارد تا انسانها از حد ممکن تجاوز نکنند.

وی با بیان اینکه هنوز شئون وجودی اسلام را نشناخته ایم تاکید کرد: اسلام دین دانشمندان و عالمان است و آنها هر چقدر پیشرفت کنند حقیقت آن جلوه بیشتری می کند.

این استاد حوزه در پایان تاکید کرد: گاهی اوقات تعجب می کنم چرا در دانشگاههای ما نماز شب برگزار نمی شود و لذا به دانشجویان توصیه می کنم تا نماز شب را در دانشگاههای خود برپا کنند.