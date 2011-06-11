به گزارش خبرنگار مهر، صنایع دستی بومی هر منطقه به عنوان یکی از نمادهای هویت می تواند نقش مهمی در حفظ و توسعه فرهنگ ایفا کند و هم اکنون بیش از دو میلیون نفر در تولید 255 نوع رشته صنایع دستی در کشور مشغول فعالیت هستند.

روحیه خلاق و علاقه هنرمندان چهارمحال و بختیاری به تولید آثارهنری سبب شده این استان هم از گذشته‌های بسیار دور تاکنون، همواره در تولید محصولات صنایع دستی سنتی، موقعیتی ویژه داشته باشد.

هم اکنون در چهارمحال و بختیاری بیش از دو هزار نفر در 12 تعاونی و10 کارگاه صنایع دستی، فعالیت دارند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری با اشاره به وجود 37 رشته صنایع دستی در این استان، گفت: از این تعداد 10 رشته شامل نمد، خاتم، دست بافته های عشایری، گیوه بافی، سرمه دوزی، قفل سازی، جاجیم و صنایع متنوع چوبی ازهنرهای دستی وبومی این استان به شمار می آیند.

مژگان ریاحی افزود: تعدادی از رشته های صنایع دستی بومی چهارمحال و بختیاری هم چون کلاه بافی و نی بافی سالهاست که به فراموشی سپرده شده که احیای دوباره آنها در دستور کارسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این استان قرار دارد.



او با اشاره به این که نمد هم از جمله رشته های منسوخ شده در این استان بود، بیان داشت: امسال احیای این رشته برای نخستین بار سبب صادرات 110 میلیون ریالی نمد به آمریکا شده است.

مژگان ریاحی با اشاره به کسب رتبه سوم چهارمحال و بختیاری در صنایع دستی بومی، بیان داشت: حضور خلاق انسان در تولید، تامین مواد اولیه در داخل استان، نیاز به سرمایه اقتصادی کم، ایجاد اشتغال و پر کردن اوقات فراغت و بیکاری از عوامل ماندگاری صنایع دستی بومی در چهارمحال و بختیاری است.

وی تصریح کرد: خاتم شیخ شبان با قدمت صد ساله به دلیل نبود همین کارگاه های صنعتی و انجام آن در کارگاه های سنتی کوچک ناشناخته مانده است .

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: با ایجاد کارگاه های صنعتی می توان (که در تولید بیشتر و با کیفیت این هنرهای صناعی موثر هستند) سبب شناسایی و ترویج صنایع دستی این استان در دیگر نقاط کشور و جهان شد.

مژگان ریاحی با اشاره به دارا بودن سه درصد تولید ناخالص ملی صنایع دستی بومی این استان، یادآور شد: نظارت و تجهیز کارگاه ها، حمایت از هنرمندان، برگزاری نمایشگاه های مستمر سراسری و منطقه ای از جمله شاخص های توسعه صنایع دستی بومی است.

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: ارائه تسهیلات به طرح های اشتغال زا در حوزه صنایع دستی که با اقلیم و جغرافیای استان هماهنگ باشد، برپایی نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، تشکیل شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های مردم نهاد، ایجاد بانک اطلاعاتی هنرمندان و صنعتگران ازمهمترین اقدامات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری برای حفظ صنایع دستی بومی این استان است.

فیروزه هیبتیان با اشاره به اختصاص سه مُهر اصالت یونسکو به آثار صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری، اذعان داشت: معرفی صنعتگران استان به مجامع بین‌المللی صنایع دستی برای دریافت مُهر اصالت و ثبت معنوی آثار آنان علاوه بر تشویق هنرمندان به تولید، درحفظ صنایع دستی بومی این استان، بسیار موثر است.

هیبتیان استفاده ازمنابع داخلی، تخصص بومی در کار تولید، استفاده از ابزار و وسایل ساده را از دلایل ترویج صنایع دستی بومی در این استان برشمرد.

کارشناس مسئول توسعه و ترویج سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه صنایع دستی بومی در ایجاد اشتغال، حفظ و بقای آداب و رسوم قومی و کسب درآمد ارزی موثر است.

محمد رضا طاهرپور با اشاره به اینکه صنایع دستی بومی سفیر فرهنگی مردم هر استان است، جذب جهانگرد و افزایش صادرات را ازمهمترین مزایای صنایع دستی مبتنی بر فرهنگ بومی می داند که در چرخه اقتصاد تاثیر گذار است.

وی ترویج صنایع دستی به منظور بازاریابی در داخل و خارج کشور با شیوه‌های نوین تبلیغاتی، استفاده از فناوری روز در تولیدات صنایع دستی با حفظ اصالت‌های هنر بومی، حمایت و تشویق بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در بخش صنایع دستی و سیاست‌گذاری برای صادرات را از جمله راهکارهای توسعه صنایع دستی بومی در چهارمحال و بختیاری می‌داند.

کارشناس صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد تصریح کرد: تبلیغات، کاربردی ساختن صنایع دستی بومی در زندگی فردی و اجتماعی و بالا بردن تنوع و کیفیت هنرهای صناعی در ترویج گسترده این هنرهای صناعی موثر است.

مهناز کریمی با اشاره به اینکه صنایع دستی بومی از تاریخ وتمدن هر قوم وملت بوده و می تواند نقش موثری در ‏زمینه تبادل وانتشار فرهنگ ها و سنن مناطق مختلف کشور باشد، بیان داشت: حفظ و نگهداری صنایع دستی بومی سبب توسعه صنعت گردشگری، ارزش افزوده بالا، حفظ زیست محیط و ایجاد اشتغال می شود.‏

رئیس اتحادیه صنایع دستی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در نیمه نخست امسال 750 صنعتگر در شهرستانهای هفت گانه استان در رشته های مختلف صنایع دستی آموزش دیده اند و برای تمامی آنها گواهینامه مهارت صادر شده و بیشتر هنرمندان بعد از دریافت این کارت و تسهیلات با سود کم دست به تولید صنایع دستی می زنند.

شماعی برگزاری دوره های آموزشی انواع رشته‌های صنایع دستی در استان، کمک به تجهیز کارگاه‌های صنایع دستی، صدور کارت فنی و حرفه ای برای بهره مندی از خدمات تامین اجتماعی و پرداخت تسهیلات 150 میلیون ریالی صندوق مهر امام رضا(ع) به صنعتگران صنایع دستی را از مهمترین اقدامات این اتحادیه در توسعه و تقویت صنایع دستی بومی این استان برشمرد.

وی اظهار داشت: راه اندازی خانه های صنایع دستی و بازارچه های دائمی درچهارمحال و بختیاری به ایجاد انگیزه در نسل جوان و ترویج این صنعت بومی کمک می کند.

فعال هنری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: فراگیری صنایع دستی بومی علاوه بر معرفی آثار هنری سنتی چهارمحال و بختیاری و درآمد برای هنرمندان، می‌تواند مُهری بر حفظ فرهنگ مردم این استان باشد.

مرضیه عرب نژاد با اشاره به اینکه بیشتر هنرمندان صنایع دستی در روستا ها زندگی می کنند، عنوان کرد: تولید صنایع دستی کمک موثری در اقتصاد خانوارهای روستایی است.

گرچه راز ماندگاری صنایع دستی در توجه و گسترش به رشته‌های بومی و آموزش صحیح رشته‌های آموزشی است اما آنچه مهم است رواج استفاده مردم از صنایع دستی در زندگی روزمره است زیرا این امر نه تنها موجب رونق انواع رشته های هنری می شود ، بلکه در حفظ هویت بومی صنایع دستی هرمنطقه تاثیرگذار است.