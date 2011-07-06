21 هزار تن مواد خشک بازیافتی در ارومیه جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سحانی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در فاز اول این طرح که به صورت آزمایشی در بلوک چهار منطقه یک با تحت پوشش قرار دادن بیش از چهار هزار خوار اجرا شده، 12 هزار نفر جمعیت ساکن در محدوده خیابانهای مولوی، بهداری و بلوار نبوت آموزشهای لازم در این راستا را فرا گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه فاز دوم طرح تفکیک از مبدا مواد خشک بازیافتی در پنج بلوک دیگر از منطقه یک برآورد و بررسی شده و به زودی اجرا خواهد شد، ادامه داد: شناسایی و تهیه آمار خانوار و محدوده بلوک، تهیه و آماده سازی محیط و امکانات جهت فرهنگسازی، آموزش و پرسنل، تحویل بروشور و کیسه آبی مخصوص بازیافت، جمع آوری مواد خشک و انتقال به ایستگاه جهت بسته بندی مواد خشک بازیافتی از جمله اقدامات انجام شده در راستای اجرای این طرح است.

مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری ارومیه هدف اصلی از اجرای این طرح را آموزش و ارتقای سطح آگاهی عمومی در جهت کاهش تولید زباله، جلب مشارکت شهروندان در دفع بهداشتی زباله، اطلاع رسانی از فواید بازیافت و بازگشت مواد قابل استفاده به چرخه تولید و همچنین آموزش و تشویق عموم به تفکیک پسماندهای خشک و تر عنوان کرد.

سحابی از اجرای این طرح با استفاده از دو روش سیار و مخزن گذاری خبر داد و اظهار داشت: در روش سیار خودروها شامل وانتها یا سه چرخه ها با شکل و آرم مشخص در ساعات معین به محله ها مراجعه نموده و اقدام به جمع آوری پسماندهای خشک از منازل می کنند.

به گفته این مسئول در روش مخزن گذاری، با نصب مخازن تفکیک زباله در محله ها و یا ارائه مخازن به نهادها، مدارس، رستورانها و...و تبلیغات برروی آنها شهروندان به تفکیک زباله ترغیب می شوند.