اصلاح شاخص خط فقر نیاز مند تغییر شیوه کسب است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جلیل خاوندگار افزود: تحقیقات انجام شده، مزیتهای استان زنجان را در زمینه محیط زیست، آموزشعالی، کانونهای فرهنگی، مراکز علم و فناوری و تولید مسکن نشان میدهد، اما نقاط ضعف منطقه در زمینه تولید برق، سرانه ورزشی، درصد زیرخط فقر و شاخص رفاه اجتماعی است.
وی با اشاره به سابقه زنجان و ردپای فراوان و بارز دانشمندان و مجتهدان زنجانی در تذکرهنویسی ادامه داد: خوشبختانه در دوران کنونی نیز زنجان بهعنوان یکی از مراکز شناخته شده علم و فناوری در تقسیم کار ملی ایفای نقش میکند و پارک علم و فناوری زنجان بخش مهمی از وظایف ملی را عهدهدار است و با ارائه فضا، امکانات و مشاوره برای شرکتها، هستههای فناور، صاحبان اختراع و ابتکار و فارغالتحصیلان رشتههای مختلف در صدد است تا فضای کسب و کار در استان را با پیشبینی اشتغال فناورانه بیش از 5 هزار نفر در پارک، به سمت مشاغل دانشپایه سوق دهد.
دکتر خاوندگار افزود: با تهیه 30 هکتار زمین برای پارک و بهرهبرداری از ساختمانی با زیربنای 5 هزار مترمربع و اشتغال بیش از 200 نفر در فناوریهای پیشرفته توانستهایم فضای مناسبی برای فناوران استان ایجاد کنیم.
دکتر خاوندگار با بیان اینکه کسب و کارهای شکل گرفته در پارک ردیفهای شغلی جدیدی را ایجاد میکنند که تاکنون در کشور سابقه نداشته است، افزود: حجم قابلتوجه قراردادهای شرکتها با مؤسسات صنعتی، کشاروزی و خدماتی سطح کشور اعم از دولتی، غیرانتفاعی و خصوصی و نیز تولیدات نرمافزاری بدیع و ارتباطات بینالمللی پارک این امکان را بهوجود آورده که زنجان بهعنوان یکی از مراکز قابل توجه فناوری در کشور و یکی از مراکز منطقهای سرمایه فکری در سطح بینالمللی شناخته شود.
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