10 هزار تماس با 124 در فصل اول سال 90 / گزارش 375 تخلف صنفی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عطاپور عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد تماس با 124، دو هزار و 360 مورد مرتبط با سازمان بوده که 375 مورد متخلف و منجر به تشکیل پرونده شده است، یک هزار و 789 مورد غیر متخلف و 196 مورد در دست بررسی است.

وی با بیان اینکه نزدیک به یک هزار و 949 مورد در چهار ماهه گذشته سال 90 از شهرستان تبریز با شماره 124 تماس گرفته شده است، ادامه داد: از مجموع تماس های گرفته شده از سوی شهروندان 201 مورد متخلف و منجر به شکل گیری پرونده یک هزار و 641 مورد غیر متخلف و 107 مورد نیز برای ارائه نظر کارشناسی در دست بررسی قرار دارد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی با اشاره به عملکرد سال، واحد 124، تصریح کرد: طی سال گذشته نزدیک به 20 هزار تماس با واحد رسیدگی به گزارشات مردمی از سوی شهروندان استان گرفته شده بود که از این تعداد شش هزار و 430 مورد مرتبط با سازمان، یک هزار و 227 مورد، متخلف و پرونده مربوط در این خصوص تشکیل شده و پنج هزار و 65 مورد غیر متخلف و 138 مورد نیز تا حصول نظر کارشناسی قطعی در، دست بررسی است و مابقی تماس های حاصله نیز به منظور کسب راهنمایی و ارائه اطلاعات در رابطه با وضعیت بازار استان بوده است.

عطاپور تأکید کرد: پاسخگویان سامانه 124 سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش ها و ارائه راهنمایی های لازم به شهروندان استان هستند.