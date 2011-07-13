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۲۲ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۵۳

عطاپور:

10 هزار تماس با 124 در فصل اول سال 90 / گزارش 375 تخلف صنفی در آذربایجان شرقی

10 هزار تماس با 124 در فصل اول سال 90 / گزارش 375 تخلف صنفی در آذربایجان شرقی

تبریز – خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی تعداد تماس های گرفته شده از سوی شهروندان استان را در چهار ماهه گذشته سال 90 با سامانه دریافت گزارش های مردمی 124، نزدیک به 10 هزار مورد عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عطاپور عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد تماس با 124، دو هزار و 360 مورد مرتبط با سازمان بوده که 375 مورد متخلف و منجر به تشکیل پرونده شده است، یک هزار و 789 مورد غیر متخلف و 196 مورد در دست بررسی  است.

وی با بیان اینکه نزدیک به یک هزار و 949 مورد در چهار ماهه گذشته سال 90 از شهرستان تبریز با شماره 124 تماس گرفته شده است، ادامه داد: از مجموع تماس های گرفته شده از سوی شهروندان 201 مورد متخلف و منجر به شکل گیری پرونده یک هزار و 641 مورد غیر متخلف و 107 مورد نیز برای ارائه نظر کارشناسی در دست بررسی قرار دارد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی با اشاره به عملکرد سال، واحد 124، تصریح کرد: طی سال گذشته نزدیک به 20 هزار تماس با واحد رسیدگی به گزارشات مردمی از سوی شهروندان استان گرفته شده بود که از این تعداد شش هزار و 430 مورد مرتبط با سازمان، یک هزار و 227 مورد، متخلف و پرونده مربوط در این خصوص تشکیل شده و پنج هزار و 65 مورد غیر متخلف و 138 مورد نیز تا حصول نظر کارشناسی قطعی در، دست بررسی است و مابقی تماس های حاصله نیز به منظور کسب راهنمایی و ارائه اطلاعات در رابطه با وضعیت بازار استان بوده است.

عطاپور تأکید کرد: پاسخگویان سامانه 124 سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش ها و ارائه راهنمایی های لازم به شهروندان استان هستند.

کد مطلب 1359138

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