برخورد قضائی با مهندسان ناظر و کارکنان متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نگهبان با اشاره به اینکه با تغییر سیستمی که در نرم افزار کمیسیونهای ماده 100 مناطق انجام شد، آرا به طور دائم رصد و برای اجرا به نواحی ارائه می شود گفت: سیاست موفق ناحیه محوری در کاهش تخلفات ساختمانی تاثیر بسیاری داشته است و هم اکنون به جای اینکه آرا در 22 منطقه اجرا شود در 123 ناحیه اجرا می شود که این امر کاهش تخلفات ساختمانی را به دنبال داشته است .

مدیر کل امور اجرایی کمیسیونهای ماده 100 شهرداری تهران تصریح کرد : در اجرای آرا هیچ تفاوتی میان ارگان ها و سازمان های دولتی و سایر افراد وجود ندارد و در این رساتا برخورد با تخلفات ساختمانی بزرگ و به اصلاح " دانه درشت" در اولویت قرار دارد.

وی با تاکید بر اهمیت اجرای تبصره ماده 7 در برخورد با تخلفات مهندسان ناظر و همچنین کارکنان متخلف شهرداری اظهار کرد: اعمال جدی تبصره ماده 7 نقش جدی در کاهش تخلفات ساختمانی دارد و با فعال شدن این تبصره با مهندسان ناظر و یا کارکنان شهرداری که به هر شکل تخلف آنان در اجرای آرای ساخت و ساز محرز شود با جدیت برخورد می شود .

نگهبان تصریح کرد: بر اساس این تبصره ، افراد خاطی شهرداری مستقیما به کمیته انظباطی معرفی و تخلف آن ها مورد بررسی قرار می گیرد و درصورت محرزشدن جرم، افراد خاطی به کمیته تخلفات اداری معرفی می شوند .

وی افزود: مهندسان ناظری نیز که در انجام وظایف خود قصور کرده باشند نیز برای رسیدگی جرم به سازمان نظام مهندسی معرفی می شوند تا به پرونده آنها رسیدگی شود.

به گفته مدیر کل امور اجرایی کمیسیونهای ماده 100، با فعال شدن و اجرای قاطع تبصره 7 تا کنون 11 نفر از افراد متخلف در نیمه اول سال به حوزه های مربوطه برای رسیدگی معرفی شده اند.