به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از فعالین تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور تا دقایق پایانی چهارشنبه شب در دیدار با کامران دانشجو، دیدگاه‌های خود درباره مسائل سیاسی، فرهنگی و علمی را با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در میان گذاشتند.

نمایندگان اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، جنبش عدالتخواه دانشجویی، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، دفتر تحکیم وحدت، کانون‌های فرهنگی هنری، اردوهای جهادی و انجمن‌های علمی دانشجویی و همچنین نماینده نشریات دانشجویی به بیان انتقادات و سوالات خود از وزیر علوم پرداختند.

دیدارهای وزیر علوم در ماه مبارک رمضان با دانشجویان که هر ساله برگزار می‌شود معمولاً با حضور نمایندگان تشکل‌های اسلامی دانشجویان بوده اما امسال برای اولین بار طی چندین سال گذشته است که این دیدار شامل حال نمایندگان انجمن‌های علمی دانشجویی، کانون‌های فرهنگی هنری و نشریات دانشجویی نیز شده است.

تنها نمایندگان شوراهای صنفی دانشجویان در دیدار اخیر فعالان دانشجویی با وزیر علوم حضور نداشتند. البته شوراهای صنفی سال‌هاست که در زیرمجموعه معاونت دانشجویی وزارت علوم قرار گرفته‌اند اما تشکل‌های حاضر در دیدار اخیر فعالان دانشجویی با وزیر علوم، تشکل‌هایی بودند که معاونت فرهنگی و اجتماعی در وزارت علوم به امور آنها رسیدگی می‌کند.

حضور دانشجویان در دیدار با وزیر علوم فراتر از میزان پیش‌بینی شده از سوی مسئولان برگزاری این دیدار بود. تعداد فعالان دانشجویی که برای دیدار با وزیر علوم دعوت شده بودند نزدیک 100 نفر اعلام شده بود اما بیش از 130 فعال دانشجویی در سالن برگزاری مراسم حضور یافتند و صندلی‌های موجود در سالن، کفاف این جمعیت را نمی‌داد.

دیدار فعالان دانشجویی با وزیر علوم قرار بود از ساعت 17:30 بعد از ظهر چهارشنبه 26 مرداد ماه تا زمان افطار ادامه پیدا کند اما این دیدار و گپ و گفت وزیر علوم و دانشجویان پس از افطار نیز ادامه پیدا کرد و تا 15 دقیقه مانده به 12 شب به طول انجامید.

اسلامی شدن دانشگاه‌ها و گسترش حجاب و عفاف از مطالبات کلیه نمایندگان تشکل‌های دانشجویی بود که در دیدار اخیرشان با وزیر علوم مورد تاکید قرار دادند.

همچنین برخی فعالان دانشجویی حاضر در این نشست نسبت به نامه دکتر احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور مبنی بر "توقف اجرا شدن طرح عدم اختلاط در دانشگاه‌ها" انتقاد داشتند و خواستار پیگیری جلوگیری از اختلاط زن و مرد در دانشگاه‌ها شدند.

به گزارش مهر، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور نیمه تیر ماه امسال در نامه‌ای به وزرای علوم و بهداشت تاکید کرد: "شنیده شده است که در برخی دانشگاه‌ها، رشته‌ها و کلاس‌های تک‌جنسیتی بدون لحاظ تبعات اعمال می‌گردد. ضروری است فوری از این اقدامات سطحی و غیر عالمانه جلوگیری شود."

جذب اعضای هیات علمی، برگزاری آزمون نیمه متمرکز دکتری، تغییر محتوی متون درسی دانشگاهی بویژه در علوم انسانی با رویکرد اسلامی و بومی، واگذاری خدمات رفاهی دانشجویی و برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در فضایی آزاد در دانشگاه‌ها از دیگر موضوعاتی بود که نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در دیدار با وزیر علوم مطرح کردند.

نماینده کانون‌های فرهنگی هنری دانشجویان، انتقادات فعالان فرهنگی نسبت به کمبود امکانات کانون‌های فرهنگی هنری را به وزیر علوم منتقل کرد. همچنین درخواست دانشجویان در زمینه جمعیت‌های خیریه دانشجویی این بود که یک اساسنامه مشترک برای کلیه انجمن‌ها و جمعیت‌های خیریه دانشجویی تدوین شود.

نماینده کانون‌های فرهنگی هنری با یادآوری اینکه ساختاری تحت عنوان مجامع کانون‌های فرهنگی هنری دانشجویان کشور در تاریخچه فعالیت این کانون‌ها وجود دارد، از کامران دانشجو خواستار شد کانون‌های فرهنگی هنری به جای داشتن مجامع، اقدام به شکل‌دهی مجمع‌های تخصصی کنند.

نماینده انجمن‌های علمی دانشجویی که دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و نماینده اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی برق بود ضمن ارائه گزارشی درباره پیشرفت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی در زمینه فناوری‌های پیشرفته، از وزیر علوم خواستار شد تا نسبت به اختصاص امکانات و بودجه لازم به انجمن‌های علمی دانشجویی دستور لازم را صادر کند.

همچنین نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در زمینه آنچه که اخیراً در رسانه‌ها تحت عنوان "اخراج" تعدادی از دانشجویان عضو این تشکل دانشجویی مطرح می‌شود، خواستار پیگیری وزیر علوم شد.

به گزارش مهر، هر چند حضور نمایندگان رسانه‌ها در دیدار چهارشنبه 26 مرداد ماه فعالان دانشجویی با وزیر علوم ممنوع شده بود اما برخی حاضران در این دیدار آنچه در این دیدار گذشت را با خبرنگار مهر در میان گذاشتند که در این گزارش به آنها پرداخته شد.