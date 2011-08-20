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۲۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

فخری خبر داد:

ایجاد ثبات و تعادل در بازار اولویت اقتصادی دولت است

ایجاد ثبات و تعادل در بازار اولویت اقتصادی دولت است

قروه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان قروه گفت: ایجاد ثبات و تعادل در بازار کالا و خدمات در کشور از اولویت های دولت در عرصه اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر فخری در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان قروه که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد با بیان این مطلب اظهار داشت: برقراری ثبات نسبی بازار از دغدغه های اقتصادی دولت است که در بسیاری از موارد با نظارت لازم بر چگونگی عرضه و تقاضای کالا محقق شده است.

وی ادامه داد: مسئولان اقتصادی کشور با اتخاذ برخی تدابیر و ممانعت از سوء استفاده افراد سودجود در احتکار مایحتاج  مردم، موجب تعادل در قیمت ها به همراه عرضه مناسب و به موقع محصولات می شوند.

فرماندار قروه از مردم خواست تا بر همکاری با دولت در جهت ایجاد تعادل و ثبات در بازار تلاش کرده و با حضور در نمایشگاه ها و بازارهای عرضه  مستقیم کالا در مناسبت های مختلف نسبت به تامین مایحتاج خود اقدام کنند.

وی همچنین به اجرای طرح ویژه تنظیم بازار در ایام ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: امیدواریم  با مشارکت اصناف و اتحادیه ها، اداره اماکن و سازمان بازرگانی و دایر کردن مستمر نمایشگاه های عرضه محصولات، اقلام مورد نیاز مردم در این ماه مبارک تامین شود تا شهروندان بدون نگرانی و با آسایش خاطر کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.

فخری در ادامه نظارت و بازرسی متولیان بهداشت و درمان شهرستان بر فعالیت واحدهای صنفی عرضه کننده مواد غذایی، مکانیزه کردن سیستم نظارت و بازرسی، رسیدگی سریع به تخلفات و برخورد با کم فروشی به همراه افزایش اکیپ های بازرسی و نظارت بر بازار را در این شهرستان خواستار شد.

فرماندار قروه در پایان تاکید کرد: نظارت بر اجاره بهای مسکن و کنترل کیفیت کالا از دیگر برنامه های اجرایی ستاد تنظیم بازار شهرستان قروه است.

کد مطلب 1387636

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