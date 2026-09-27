به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله بوعلی، عصر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژههای محرومیتزدایی شهرستان خفر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه گفت: در سراسر استان فارس به مناسبت هفته دفاع مقدس، طرحهای متعددی در حوزه محرومیتزدایی و اشتغالزایی توسط بسیج سازندگی اجرا شده است.
وی افزود: در حوزه آبرسانی نیز امروز آبرسانی به ۱۰ روستای شهرستان خفر انجام میشود و تاکنون در مجموع ۴۱۳ روستا آبرسانی شده است.
فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به اقدامات انجامشده در خفر ادامه داد: ۱۷۸ کارگاه اشتغالزایی و ۱۴۴ پروژه محرومیتزدایی با اعتباری بیش از ۹۹ میلیارد تومان توسط بسیج سازندگی استان و شهرستان خفر اجرا شده است.
آموزش ۶۰۰ نفر در کارگاه خیاطی خفر
سردار بوعلی در بازدید از یکی از کارگاههای خیاطی خفر که آن را از کارگاههای نمونه استان فارس دانست، گفت: بیش از ۶۰۰ نفر در این مجموعه آموزش دیده و توانمند شدهاند و هماکنون در کارگاههای خانگی و متمرکز مشغول فعالیت هستند.
وی با اشاره به افزایش تعداد چرخهای خیاطی این مجموعه به ۵۰ دستگاه بیان کرد: اخیراً ۲۲ دستگاه چرخ خیاطی نیز به این مجموعه واگذار شده است.
فرمانده سپاه فجر فارس با بیان اینکه خدمات این کارگاه در سطح شهرستان و استان ارائه میشود، افزود: ایجاد منابع درآمدی و اشتغال برای خانوادهها میتواند به توانمندسازی آنان، رونق شهرستان و بهبود معیشت خانوادهها کمک کند.
سردار بوعلی همچنین با قدردانی از همراهی مردم و مسئولان شهرستان خفر تأکید کرد: مردم در همه صحنهها، حتی در شرایط جنگی، در کنار رزمندگان حضور داشتند و پشتیبانی کردند و مردم استان فارس نیز در پشتیبانی از رزمندگان حضوری کمنظیر داشتند.
وی تصریح کرد: ما در شرایط جنگی هستیم، اما این شرایط به معنای توقف خدمترسانی به مردم نیست؛ پروژهها و طرحهای خدمترسانی باید همچنان پیگیری و اجرا شوند.
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