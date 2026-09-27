بانوان سفیران معرفی موزه دفاع مقدس مازندران شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد برسلانی شامگاه یکشنبه در حاشیه این همایش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر نقش بانوان در انتقال مفاهیم و ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده تأکید کرد.

وی اظهار کرد: این همایش به همت دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های مشارکت زنان در دفاع مقدس و مقاومت مازندران و با همکاری امور بانوان و خانواده استانداری و حضور مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد و فرصتی برای بازخوانی دستاوردهای دوران دفاع مقدس در ایام هفته دفاع مقدس است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای شرکت‌کنندگان در موزه دفاع مقدس استان، افزود: آشنایی نزدیک با ظرفیت‌ها و بخش‌های مختلف این مجموعه می‌تواند زمینه شناخت عمیق‌تر بانوان از تاریخ دفاع مقدس را فراهم کند.

برسلانی ادامه داد: انتظار می‌رود بانوان حاضر در این برنامه پس از آشنایی با ظرفیت‌های موزه، به عنوان سفیرانی فرهنگی، این مجموعه را به همکاران، دستگاه‌های اجرایی و عموم جامعه معرفی کنند تا از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی موزه استفاده بیشتری شود.

وی حضور بانوان در فضای موزه و مشاهده مستقیم روایت‌ها و آثار مربوط به دوران دفاع مقدس را زمینه‌ساز تقویت نقش تبیین‌گری آنان دانست و گفت: این آشنایی می‌تواند بانوان را برای انتقال صحیح دستاوردهای دفاع مقدس و مفاهیم ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده توانمندتر کند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران همچنین بر ضرورت شکل‌گیری شبکه تبیین‌گری در دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد و افزود: هدف از این تعاملات، فعال شدن ظرفیت بانوان در دستگاه‌های مختلف برای معرفی فرهنگ دفاع مقدس و گسترش آن در بخش‌های مختلف جامعه است.