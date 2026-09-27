محمدعلی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح اهداف طرح «خیمهداران مقاومت» اظهار کرد: این طرح با پرچمداری هیئات مذهبی و تحت عنوان «مجمع خادمینالحسین(ع)» در مازندران آغاز شده است و تلاش دارد ظرفیتهای موجود در هیئات را برای فعالیتهای مؤثرتر فرهنگی و اجتماعی ساماندهی کند.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح، هدفمند کردن فعالیتها، توانمندسازی هیئات، نظمبخشی به برنامهها، هویتبخشی، معرفی فعالیتهای شاخص و تقویت خلاقیت و نوآوری در هیئات مذهبی است.
رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با بیان اینکه هیئات مذهبی میتوانند پرچمداران خیمههای مقاومت باشند، تصریح کرد: امروز دشمنان با تکیه بر قدرت و زورگویی درصدد پیشبرد اهداف خود هستند، اما قدرت بزرگ و برتر، قدرت خداوند متعال است و مسیر هدایت نیز با بهرهگیری از کتابالله و عترت(ع) روشن میشود.
باقری با تأکید بر اینکه عزت در مقاومت و ایستادگی است، ادامه داد: هیئات مذهبی میتوانند نمایشگر و بیانکننده حقیقت باشند و جلوهای از تلاقی ایمان ناب، توسل و رفاقت را در جامعه به نمایش بگذارند.
وی خاطرنشان کرد: روضه و مداحی نیز بخشی از این جلوه ماندگار معنوی است که در قالب «مجمع خادمینالحسین(ع)» میتوان ظرفیتهای آن را بیش از گذشته معرفی و تقویت کرد.
رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با اشاره به همکاری و راهبری سازمان تبلیغات اسلامی در اجرای این طرح گفت: برای تبیین مأموریت هیئات مذهبی در «مجمع خادمینالحسین(ع)»، کارگروههای مختلفی طراحی شده است.
باقری افزود: کارگروههای فرهنگی و اجتماعی، توانمندسازی، اقتصادی، جهاد تبیین، فضای مجازی، رسانه، اطلاعرسانی و «هیئت خبرنگار» از جمله بخشهای پیشبینیشده در این طرح هستند.
وی هدف از ایجاد این کارگروهها را استفاده منسجمتر از ظرفیت هیئات مذهبی عنوان کرد و گفت: این ساختار میتواند زمینه همافزایی، انتقال تجربه، شناسایی ظرفیتهای جدید و ارتقای سطح فعالیت هیئات را فراهم کند.
رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با بیان اینکه هیئات مذهبی ظرفیت گستردهای در حوزههای فرهنگی و اجتماعی دارند، اظهار کرد: باید از این ظرفیت در مسیر تعلیم و تربیت، تقویت انسجام اجتماعی، تبیین ارزشها و گسترش فرهنگ اهلبیت(ع) استفاده کرد.
باقری تأکید کرد: طرح «خیمهداران مقاومت» با اولویت تقویت عزت، انسجام، تعلیم و تربیت و نشر سنت و سیره اهلبیت(ع) دنبال میشود و امیدواریم با اجرای آن، هیئات مذهبی بتوانند نقش مؤثرتری در پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی ایفا کنند.
وی در پایان گفت: «مجمع خادمینالحسین(ع)» بستری برای ساماندهی ظرفیتهای هیئات مذهبی و ایجاد انسجام میان آنهاست و تلاش میکنیم این طرح در مسیر تقویت فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و جهاد تبیین در مازندران به شکل مؤثر دنبال شود.
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