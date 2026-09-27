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۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۴

استاندار کرمان از دو دختر مدال‌ آور کاراته آسیا استقبال و تقدیر کرد

استاندار کرمان از دو دختر مدال‌ آور کاراته آسیا استقبال و تقدیر کرد

کرمان- استاندار کرمان از دو بانوی مدال‌آور کاراته، فاطمه‌ زهرا سعیدآبادی در بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا و ستایش قانعی‌فرد در رقابت‌های قهرمانی رده‌های پایه آسیا استقبال و تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، شامگاه یکشنبه در فرودگاه بین المللی کرمان از فاطمه‌زهرا سعیدآبادی، نایب‌قهرمان بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ و ستایش قانعی‌فرد، قهرمان رقابت‌های قهرمانی رده‌های پایه آسیا در رشته کاراته استقبال کرد.

فاطمه‌زهرا سعیدآبادی، بانوی کاراته‌کای کرمانی، در رقابت‌های کاراته بانوان بازی‌های آسیایی آیچی- ناگویا ۲۰۲۶ در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم به میدان رفت و با کسب مدال نقره، عنوان نایب‌ قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

استاندار کرمان از دو مدال‌ آور دختر کاراته آسیا استقبال و تقدیر کرد

همچنین ستایش قانعی‌فرد، کاراته‌کای نوجوان اهل کهنوج، در مسابقات قهرمانی رده‌های پایه آسیا که در امان پایتخت اردن برگزار شد، با کسب مدال طلا بر سکوی قهرمانی ایستاد و عنوان قهرمان آسیا را به دست آورد.

این دو ورزشکار کرمانی با کسب مدال‌های ارزشمند در رقابت‌های آسیایی، نام استان کرمان را در عرصه ورزش قاره‌ای مطرح کردند.

در این دیدار، استاندار کرمان ضمن استقبال از این دو ورزشکار، از تلاش‌ها و موفقیت‌های آنان تقدیر و برای ادامه مسیر ورزشی و کسب افتخارات بیشتر برای استان آرزوی موفقیت کرد.

کد مطلب 6960640

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