به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان پیش از ظهر یکشنبه در مراسم جشن تولد هیئت اسکواش استان البرز در جمع ورزشکاران این رشته اظهار داشت: باتوجه به اینکه چند ماهی از تأسیس این هیئت در البرز نمی گذرد، اما اسکواش یکی از فعال ترین رشته های ورزشی در استان است.

وی افزود: با توجه به نوپا بودن این رشته ورزشی، باید با همکاری و همدلی آن را بین جوانان و نوجوانان گسترش و ترویج داد چون هم اکنون برخی از افراد حتی نمی دانند که اسکواش چه نوع رشته ورزشی است.

این مسئول عنوان کرد: طی مدت اخیر در ورزش استان البرز جایگاه خاص و مطلوبی برای این هیئت مشخص نشده است که در این زمینه باید با اختصاص اعتبارات مورد نیاز این هیئت به جایگاه واقعی خود دست یابد.

اکبریان با تشکر از «علی فیروزگاه»، رئیس سابق اداره کل ورزش و جوانان استان البرز برای راه اندازی هیئت اسکواش در این استان ادامه داد: به طور قطع مدیرکل ورزش و جوانان فعلی استان نیز اهتمام ویژه ای برای ارتقای جایگاه ورزش اسکواش دارد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امید می رود که هرچه سریعتر مسئولان استان البرز و کلانشهر کرج به سوی این رشته ورزشی برای رفع مشکلات موجود بیایند.

وی گفت: باعث افتخار استان البرز است که این رشته ورزشی هم اکنون مشغول به فعالیت است و جوانان و نوجوانان زیادی را جذب می کند.

این مسئول با انتقاد از برخی از مسئولان به دلیل بی توجهی های مکرر اعلام کرد: مسئولان و مدیران باید مشکلات استان و کلانشهر کرج را شناسایی کنند و برای رفع آنها اقدامات لازم را انجام دهند.

اکبریان افزود: خدمت به مردم باید از اولویت های مسئولان در هر رده و جایگاهی باشد تا بتوان زمینه های رفاه و آسایش آنها را به وجود آورد.

نماینده مردم کرج در مجلس اظهار داشت: مسئولان این هیئت مشکلات و کمبودها را اعلام کنند تا در بودجه سال آینده استان، برای احداث اماکن مورد نیاز اعتبارات لازم در نظر گرفته و اختصاص داده شود.