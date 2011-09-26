تشییع پیکر شهدای فاجعه خونین صنعا/ کشتار مردم یمن با مجوز آل سعود

به گزارش خبرگزاری مهر، با گذشت دو روز از بازگشت دیکتاتور خونریز یمن به کشور موج کشتار مردم شدت گرفته، تا جایی که به نظر می رسد رژیم عبدالله صالح عزم خود را بر سرکوب شدید مردم جهت بقا جزم کرده است.

بر این اساس، این روزها رژیمی در یمن قابل مشاهده است که افسار پاره کرده و در کشتار مردم نسبت به دیگر رژیمهای عربی گوی سبقت را ربوده است.

در آخرین مورد از این اقدامات وحشیانه که بی شک مردم جهان عرب را به یاد تجاوزات رژیم صهیونیستی می اندازد، ماشین جنگی عبدالله صالح که به شدت از سوی آل سعود حمایت می شود تجمعی از مخالفان در شهر صنعا (پایتخت یمن) را هدف بمباران موشکی قرار داد.

گزارشهای واصله از صنعا طی روز گذشته آمار اولیه تلفات را 18 کشته و دهها زخمی عنوان می کرد اما رفته رفته بر تعداد شهدا افزوده شد تا اینکه آخرین آمار منتشر شده بیانگر کشته شدن بیش از 40 نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر است.

بر این اساس، از آغاز بازگشت دیکتاتور به یمن که امروز سومین روز آن است قریب به 100 نفر در این کشور کشته شده اند. البته مردم یمن در مراسم تشییع پیکر شهدای خود بر لزوم پیگیری راه آنان تا سقوط رژیم دیکتاتوری عبدالله صالح تاکید کرده و حمایتهای آل سعود را از این رژیم محکوم کردند.

در این تصویر جوان یمنی پارچه نوشته در دست دارد که روی آن نوشته شده "سوگند یاد می کنیم که مقاومت کنیم و راه شما شهیدان را ادامه دهیم".

در این تصویر چهره دو تن از شهدای یمنی دیده می شود که اخیرا به شهادت رسیده اند و مردم حضور پرشوری در مراسم تشییع آنها دارند.

جوان یمنی در مراسم تشییع پیکر شهدا گل در دست گرفته و عبارت "الله اکبر" را بر پیشانی خود نوشته است.

تصویر یکی از کودکان خردسال کشته شده در فاجعه خونین صنعا دیده می شود.

دو جوان یمنی شعارهای را در دست دارند که در یکی از آنها نوشته شده "مردم یمن با حمایت آل سعود کشته می شوند". ودیگری خطاب به عبدالله صالح نوشته شده که "مردم را خسته کرده ای".

در این تصویر بمباران تجمع تشییع کنندگان پیکر شهدای فاجعه خونین صنعا دیده می شود که طی آن رژیم دیکتاتوری صالح حتی از کشتار مردم در این مراسم نیز اجتناب نکرده است.

جوان یمنی پرچمی را در دست دارد که به خون پاک شهیدان مزین شده است. به طور کلی این روزها مردم یمن با وجود کشتار خونینی که عبدالله صالح به راه انداخته است لحظه ای پا پس نکشیده و بر تداوم انقلاب تا سرنگونی رژیم دیکتاتوری مورد حمایت عربستان تاکید دارند. در طرف مقابل رژیم سعودی تغییر در یمن را به عنوان دروازه ورود تغییرات به کشورش می داند و در نظر دارد پس از کنترل نسبی شرایط بحرین که با دخالت نظامی محقق شد، شرایط یمن را نیز با هر وسیله ای تحت کنترل در آورد.