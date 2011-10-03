به گزارش خبرنگار مهر، دور سوم انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای برای سه سال آینده پنج‌شنبه 14 مهرماه جاری برگزار می‌شود که در این راستا رضا سمیع زاده کاندیدای مستقل عضویت در هیئت مدیره این سازمان به تشریح اهداف و برنامه های انتخاباتی خود پرداخت و اظهار امیدواری کرد با تغییر و تحول در ساختار سازمان، هیئت مدیره تمرکزگرایی مردم سالارانه را در پیش گیرد تا اعضای صنف حضور پررنگ تری در تصمیم گیری ها داشته باشند.

وی با بیان اینکه فضای تخریب به صنف لطمه می زند و این فضا باید به نقد برنامه ها تغییر کند، یکی از مهم ترین برنامه های خود را تبدیل ساختار این سازمان به یک ساختار دموکراتیک پویا عنوان کرد و گفت: تغییر این ساختار موجب ایجاد ساختاری مدرن برای مشارکت تمام اعضا در تصمیم گیری ها می شود.

سمیع زاده در توضیح اینکه چرا عضو ائتلاف یا گروه خاصی برای عضویت در هئبت مدیره سازمان نظام صنفی نشده است، گفت: وجود کاندیداهای مستقل می تواند فضای دو قطبی شکل گرفته فعلی را تغییر دهد.

وی با تاکید بر اینکه نوآوری می تواند به صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک کند تصریح کرد: جایگاهی که صنف ICT با آن روبرو است برازنده توان ما نیست و پتانسیل صنف فناوری اطلاعات بیش از این است.

این کاندیدای مستقل عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام صنفی با بیان اینکه در حال حاضر در بسیاری از سازمان ها سیستم فشاری حاکم است که باید آن را به سیستم کششی تبدیل کرد افزود: البته با روش های غیرمعمول قطعا موفق نخواهیم شد. در وهله اول باید بین اعضا اعتماد سازی کنیم؛ اطلاعات و نیازهای اعضا را جمع آوری کرده و با اعضای سازمان در تعامل باشیم.

وی با تاکید بر اینکه سازمان نظام صنفی رایانه ای باید از فناوری اطلاعات در بدنه خود استفاده کند ادامه داد: هم اکنون با ایجاد فضای وب 2 می توان تغییراتی اساسی در بدنه این سازمان ایجاد کرد.

سمیع زاده سازمانی موثر، چابک و هماهنگ با تغییرات سریع دنیای امروز ، هدفمند، استراتژی محور و پاسخگو به اعضا را از جمله برنامه های خود در صورت حضور در هیئت مدیره این سازمان عنوان کرد و گفت: باید دلایل اینکه چرا نظام صنفی رایانه ای نتوانسته با تشکلهای مختلف ارتباط خوب برقرار کند را شناسایی کرد. در این راستا راهکار پیشنهادی این است که کمیسیونی مشترک با تشکلها داشته باشیم به گونه ای که منافع آن ها لحاظ شود و با به رسمیت شناختن حق موجودیت تشکل ها، چتری برای حمایت از منافع اعضا ایجاد شود.