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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

مانور مقابله با آتش سوزی جنگل در علی آباد برگزار شد

مانور مقابله با آتش سوزی جنگل در علی آباد برگزار شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: مانور امداد و نجات آمادگی و مقابله با آتش سوزی جنگل در شهرستان عل آباد کتول برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مانورامداد و نجات آمادگی و مقابله با آتش سوزی جنگل ظهر یکشنبه به مناسبت هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی شهرستان دردهنه زرین گل علی آباد کتول انجام گرفت.

رسول مقسم رئیس منابع طبیعی علی آباد کتول در حاشیه این مانور گفت: در این مانور تمامی عوامل ستاد بحران شهرستان حضور فعال داشتند.

وی افزود: این مانور با حضورفرمانداری و گروه های 22 نفره روستاهای حاشیه جنگلی حوزه شهرستان علی آباد کتول و ادارات ذیربط برگزار شد.

به گفته کارشناسان منابع طبیعی استان گلستان، مانور مقابله باآتش سوزی جنگلی دهنه زرین گل درسطح استان نظیر نداشت و با کیفیت عالی صورت گرفت.

کد مطلب 1434628

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