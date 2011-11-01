به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل اظهار داشت: این کار سبب ارتقاء کیفیت کالاهای داخلی و رغبت بیشتر مردم برای خرید کالاهای داخلی می شود.
وی به الگو گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت استفاده از تولیدات داخلی تاکید کرد و متذکر شد: با سرمشق قرار دادن رهنمودهای معظم له به ولایت مداری و ولایت پذیری خود باید عمل کرد .
استاندار اردبیل قاچاق کالا و ارز را از لحاظ بهداشتی نامطلوب دانست و تصریح کرد : دستگاههای مرتبط با ارائه راهکارهای مناسب و فراهم نمودن ابزار فرهنگی در مقابله با پدیده قاچاق کالا و ارز، تهیه و پخش لوازم آرایشی و بهداشتی غیر مجاز در سطح استان جلوگیری کنند.
ایجاد اشتغال در گرو تقویت تولید داخلی است
این مسئول با تاکید بر تقویت تولیدات داخلی یادآور شد: ایجاد اشتغال پایدار و سازنده در گرو تقویت تولیدات داخلی و پرهیز از استفاده از تولیدات خارجی است.
صابری عنوان کرد : با مدیریت صحیح و اصولی و سازمان یافته در برنامه ریزی های صورت گرفته در جهت کاهش قاچاق کالا وارز دقت و توجه لازم به عمل آید.
بازارچه های مرزی اردبیل نیاز به فعالسازی دارند
این مسئول همچنین خواستار فعال شدن بازارچه های مرزی استان شد و اظهار کرد: درباره پدیده مبارزه با کالا و ارز کارها، تصمیمات خوبی اتخاذ شده ولی در جهت خدمت به مردم باید کنترل و نظارت بیش از پیش در گلوگاههای استان صورت گیرد.
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