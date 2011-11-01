به گزارش خبرنگار مهر در این نشست که امروز سه شنبه در سالن مجتمع امام خمینی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد خانم "عواطف ابوشادی" پژوهشگر مسائل اسلامی و فعال سیاسی مصر گفت: بدون شک انقلاب اسلامی بر انقلاب مصر تاثیر داشته و ما از انقلاب ایران به عنوان الگویی استفاده کرده ایم.

وی با اعلام اینکه ما خواهان اسلام هستیم تصریح کرد: بیداری اسلامی در مصر با چالش های متعددی روبرو است و یکی از مشکلات اساسی ما در این راه ، سوءاستفاده های آمریکا و اسرائیل از آن است.

وی همچنین چالش دیگر در مصر را برخی جریانهای تندرو عنوان کرد که در صدد خارج کردن انقلاب مصر از مسیر خود هستند و همچنین در خصوص نقش زنان در انقلاب مصر گفت: ما به عنوان زنان مصری از جریانهای چپ و راست خسته شده ایم و می خواهیم اسلام را به عنوان محور اصلی کار خود قرار دهیم.

"شیما دمرداش العقالی" دیگر بانوی مصری حاضر در این نشست بود که از فعالان دانشجویی به شمار می رفت و طی سخنانی گفت: انقلاب مصر انقلاب کاملا مردمی بود و ما خواهان ایجاد دموکراسی در این کشور هستیم.

وی همچنین به پایان نامه تحصیلی خود اشاره کرد و گفت: من ولایت فقیه را به عنوان تز انتخاب کردم تا نحوه حکومت در ایران را بشناسم و همچنین در خصوص روابط ایران با مصر موضوعاتی را بدست آورم.

در این نشست "نجله القلیوبی" مشاور حزب العمل نیز به چالش های پیش روی انقلاب مصر اشاره کرد و اظهار داشت: ما به یک باره انقلاب کردیم و هنوز برای پایه ریزی حکومت خود وقت نیاز داریم.

وی همچنین به انتخابات قریب الوقوع در مصر اشاره کرد و گفت: من اعتقاد دارم در انتخابات آینده اسلامگرایان مصر اکثریت کرسی ها را در آن خود خواهند کرد.