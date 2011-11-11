به گزارش خبرگزاری مهر٬ مراسم افتتاحیه نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی با حضور محمود احمدینژاد رییس جمهور٬ سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی٬ بهمن درّی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی٬ اعضای ستاد هفته کتاب و دستاندرکاران صنعت چاپ و نشر کشور٬ 21 آبان ماه ساعت 9:30 در تالار وحدت برگزار میشود.
در این مراسم٬ علاوه بر پخش مستندی درباره مراحل اجرایی نوزدهمین دوره هفته کتاب و تیزر این دوره از هفته کتاب٬ برای نخستینبار سرودی ویژه هفته کتاب توسط کارمندان بازنشسته وزارت آموزش و پرورش اجرا خواهد شد.
همچنین در مراسم افتتاحیه امسال تعدادی از دستاندرکاران و پیشکسوتان عرصه چاپ و نشر کشور تجلیل خواهند شد که از میان آنها میتوان به ابوالقاسم علمی از انتشارات جاویدان، علیاکبر صبایی از انتشارات صبایی، سید رضا یکرنگیان از انتشارات و کتابفروشی خجسته، سیداحمد عربشاهی از انتشارات راه اندیشه، محمد سینجابی جاسبی از انتشارات پیام عدالت، حجتالاسلام والمسلمین سید مجتبی موسوی لاری از انتشارات معارف اسلامی در جهان، سیدمحمدرضا محمودزاده حسینی از انتشارات و کتابفروشی قدس، حجتالاسلام والمسلمین سید محمدعلی دستور از انتشارات و کتابفروشی امامت، فریدون طاعتی از انتشارات طاعتی، محمد جواد محبت از انتشارات صبح روشن، محمد دانشی از انتشارات و کتابفروشی طاها، محمد جزینی از انتشارات کنکاش، احمد عضدی از انتشارات عضدی، غلام فتاحی از انتشارات بهروز، حجتالاسلام الهی خراسانی و اصغر عباسپور از انتشارات آیدین هستند.
همچنین در این مراسم از 10 چهره تاثیرگذار فرهنگی و علمی تجلیل به عمل خواهد آمد.
سیاوش جمادی مترجم، مهدی محقق مصحح، علی معلم دامغانی شاعر برگزیده، علی اکبر ولایتی پژوهشگر برگزیده حوزه فرهنگ و تمدن ایران و اسلام، محمد وفادارمرادی فهرستنویس برگزیده، حجتالاسلام محسن قرائتی مولف برگزیده، حجتالاسلام محمدعلی کوشا منتقد و مقالهنویس برگزیده، حجتالاسلام محمدعلی مهدویراد پژوهشگر حوزه دین و حجتالاسلام فاطمینیا کتابشناس برگزیده تجلیل به عمل خواهد آمد.
از دیگر برنامههای این مراسم تجلیل از مترجمان و مولفان 45 اثر که سال گذشته در بیست و هشتمین دوره کتاب سال در بخشهای اصلی و جنبی برگزیده شدهاند، است.
نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار» 22 تا 29 آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار میشود.
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