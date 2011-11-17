عملکرد موفق البرز درمبارزه با مفاسد اجتماعی/کرج دیگر حیات خلوت تهرانی ها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد در دومین همایش گویش و لهجه کرجی که شامگاه چهارشنبه برگزار شد گفت: سالها کرج به عنوان حیات خلوت تهران و دیگر شهرهای همجوار محلی برای ارتکاب جرم و جنایت نامیده می شد و هرگاه خبری از یک جرم شنیده می شد به دنبال آن در حاشیه تهران و در کرج هم شنیده می شد.

وی ادامه داد: امروز با تلاش بی شائبه استاندار و دیگر مسئولان استان توانستیم در مبارزه با مفاسد اجتماعی بسیار قوی عمل کرده و به طور چشمگیری شاهد کاهش جرم و جنایت در سطح استان باشیم.

ایران نژاد کشف و ضبط 3183 گرم مواد مخدر، دستگیری 3360 سارق ، دستگیری 142 نفر اراذل واوباش، دستگیری 1259 نفر مفسد اجتماعی و دستگیری 4346 معتاد به مواد مخدر را از جمله اقدامات مفید شش ماهه اخیر استان در مبارزه با جرم و جنایت دانست.

وی همچنین از دستگیری 201 قاچاقچی، کشف و ضبط 50 هزار بطری مشروبات الکلی ، شناسایی بالغ بر 10 آزمایشگاه مواد مخدر صنعتی و دستگیری فعالان آن و کشف و ضبط 32228 سی دی مبتذل خبر داد و گفت: امیدواریم با اقدامات صورت گرفته کمتر شاهد وقوع جرم و جنایت در استان باشیم و ثابت کنیم کرج دیگر حیات خلوتی برای ارتکاب جرم و جنایت نخواهد بود.

