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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۷

کریمی خبرداد:

31 برنامه فرهنگی و هنری ویژه ماه محرم در آذربایجان غربی برگزار می شود

31 برنامه فرهنگی و هنری ویژه ماه محرم در آذربایجان غربی برگزار می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: همزمان با ماه محرم 31 برنامه فرهنگی و هنری با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سطح استان آذربایجان غربی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام محمد باقر کریمی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار ان افزود: جشنواره هنرهای تجسمی ویژه بانوان، همایش نماز و نیایش، نمایشگاه های عکس عاشورا در شهرهای استان، نمایش خیابانی، اولین جشنواره تک، شبیه خوانی، تعذیه خوانی، شب شعر عاشورا، سوگواره عاشورایی خوی اهم این برنامه هستند.

وی با تاکید بر لزوم نهادینه کردن فرهنگ والای اسلام، گفت: باید از فرصت ماه محرم برای نهادینه کردن فرهنگ دین اسلام در جامعه بهره جست و ابعاد مختلف انقلاب سیدالشهدا (ع) را تشریح کرد.

این مقام مسئول همچنین بر ضرورت زنده نگهداشتن فرهنگ اسلام و قرآن در جامعه تاکید کرد و افزود: محرم بهترین فرصت برای معرفی دین و گسترش فرهنگ اسلامی است که می‌تواند زمینه بیداری بسیاری از مردم حقیقت‌جو جهان را فراهم کند.

حجت الاسلام کریمی فلسفه ماه محرم را فلسفه دین‌داری و آموختن ارزش‌های دین مبین اسلام اعلام کرد و گفت: زنده ماندن این نهضت عظیم وابسته به شناخت اصالت این قیام است که می‌تواند همه ما را از گرفتاری ‌های روزمره نجات دهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر را فلسفه اصلی قیام عاشورا دانست و گفت: ماه محرم بهترین فرصت برای تبیین این فریضه در جامعه به خصوص در بین نسل جوان است.

کد مطلب 1469882

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