ششمین مسابقه داستان نویسی گمانه زن فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره مسابقه داستان نوسی گمانه زن با موضوع داستان‌ها و آثار علمی تخیلی، فانتزی و گونه ادبیات وحشت در سال جاری برگزار می‌شود.

بنا بر فراخوان این دوره از این مسابقه داستان‌نویسی، دبیرخانه این دوره از این مسابقه آخرین مهلت ارسال آثار داستانی به دبیرخانه را اول بهمن ماه اعلام کرده است.

این دوره از این جایزه به داوری داستان‌هایی خواهد پرداخت که حداقل در 2 هزار کلمه و حداکثر در قالب 15 هزار کلمه و در سال جاری نوشته شده باشد و هر نویسنده نیز می‌تواند حداکثر پنج داستان خود را در این دوره از این جایزه شرکت دهد.

همچنین بر اساس فراخوان این دوره از این جشنواره شرکت دادن آثار منتشر شده خود در سال‌های قبل نیز مجاز است، اما به دلیل انتشار آثار برگزیده در قالب کتاب، مسئولیت جلب ناشر قبلی برای انتشار اثر در کتاب این دوره از جشنواره بر عهده نویسنده است.

آثار برگزیده این دوره از این جایزه در قالب کتابی با عنوان «کتاب جایزه‌ هنر و ادبیات گمانه‌زن» منتشر خواهد شد.

علاقه‌مندان به شرکت در این دوره از جایزه می‌توانند آثار خود را تا تاریخ اعلام شده به نشانی الکترونیکی

sffaward.contest90.ir ارسال کنند.