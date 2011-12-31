سازمان بازرسی از دستگاه های مهم و پراهمیت است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی صبح روز شنبه در نشستی با حضور مدیر کل، معاونین و مسئولان بخشهای مختلف سازمان بازرسی استان سمنان، در این محل این سازمان، از تلاشها و زحمات پرسنل سازمان بازرسی استان در عرصه نظارت تقدیر نمود وی افزود: همه مسئولین و اقشار مختلف مردم به دستگاههای نظارتی برای بهبود کار به صورت درست و صحیح آن اعتقاد دارند.

وی تصریح کرد: اگر دستگاه نظارتی کارش را درست انجام ندهد مسائل و مشکلات و فساد در دستگاهها و جامعه ایجاد میگردد.

استاندار سمنان، سازمان بازرسی را دارای یک رسالت مهم نظارتی عنوان کرد و اضافه کرد: سازمان بازرسی در رأس همه دستگاههای نظارتی فعالیت میکند و باید با همراهی و همکاری و تعامل با دیگر دستگاهها وظایفش را با جدیت ادامه دهد.

رهی مهمترین رسالت و وظیفه سازمان بازرسی را پیشگیری در ناهنجاریها با کار فرهنگی و آموزشی بر شمرد و خواستار ارائه کارهای فرهنگی با کمک رسانه ها از جمله صدا و سیما شد.

وی گفت: دستگاههای اجرایی باید همواره احساس کنند که سازمان بازرسی پیوسته در کارها و مسائل مختلف نظارت مستمر دارد.

رهی وضعیت استان سمنان را مثبت بر شمرد و افزود: استان سمنان استانی انقلابی و ولایت مدار است و کارها و فعالیتهای بزرگی توسط مسئولین در سطح استان انجام پذیرفته که نیازمند وحدت بیشتر، هم افزایی و بالا بردن توانمندیها برای کسب موفقیتهای بیشتر هستیم.

استاندار سمنان گفت: سازمان بازرسی میتواند با پیگیری مداوم، نظارت مستمر و ایجاد فضای نا امن برای کسانیکه به دنبال زیر پاگذاشتی مقررات قانونی هستند، همیار و همکار خوبی برای تداوم و استمرار خدمتگزاری دستگاههای اجرایی در سطح استان باشند.

مسعود صفری مدیر کل سازمان بازرسی استان سمنان نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها و اقدامات مربوطه، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمود و در ادامه استاندار سمنان به اتفاق معاونین استانداری از دفاتر و بخشهای مختلف سازمان بازرسی استان بازدید به عمل آوردند.

علیرضا خلخالی معاون سیاسی امنیتی، مفید غلامی معاون برنامه ریزی استانداری نیز در این دیدار عباس رهی استاندار سمنان را همراهی کردند.