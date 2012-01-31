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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۲۲:۰۱

اختصاصی مهر/

ادامه زلزله های اراک/ تعداد زمین لرزه ها به 53 مورد رسید

ادامه زلزله های اراک/ تعداد زمین لرزه ها به 53 مورد رسید

اراک - خبرگزاری مهر: زمین لرزه های روزهای اخیر اراک امروز نیز ادامه یافت و طی ساعتهای اخیر چهار زمین لرزه دیگر این منطقه را تکان داد.

به گزارش خبرنگارمهر، از صبح امروز (سه شنبه) تا 21 و هشت دقیقه امشب، چهار زلزله به مرکزیت داودآباد، شهرستان اراک را لرزاند.

اولین زلزله ساعت شش و 54 دقیقه صبح به بزرگی 2.5 ریشتر و آخرین زلزله در ساعت، 21 و هشت دقیقه به بزرگی 2.6 به مرکزیت داودآباد شهرستان اراک را لرزاند.

دو زلزله دیگر در ساعات هفت و 36 و هفت و 56 دقیقه به ترتیبب به بزرگی 2.7 ریشتر و 3.1 ریشتر این شهر را لرزاند.

با وقوع این زلزله ها در 90 درصد آن به مرکزیت داودآباد در استان رخ داده است، تعداد زلزله های استان به بیش از 53 مورد رسید.

به گفته مسئولین این زمین لرزه ها خسارتی در منطقه نداشته است اما موجب ترس مردم داودآباد شده و آنان شب ها را در خیابان ها می خوابند.

کد مطلب 1522340

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