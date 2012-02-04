نقاشی، نگارگری، خوشنویس و پوستر به فجر قدم می گذارند

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار رقابتی رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری و پوستر چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر امروز - 15 بهمن‌ماه - ساعت 16 در موسسه فرهنگی هنری صبا افتتاح می‌شود.

در بخش رقابتی جشنواره تجسمی فجر، رشته نقاشی با 120 اثر، در رشته خوشنویسی 214 اثر، در رشته نگارگری 196 اثر و در رشته پوستر 82 اثر به نمایش گذاشته می‌شود.

مراسم افتتاحیه بخش نقاشی، خوشنویسی، نگارگری و پوستر چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر با حضور هنرمندان و مسئولان، امروز ساعت 16 در مؤسسه فرهنگی هنری صبا برگزار می‌شود.

همچنین نمایشگاه آثار رقابتی رشته‌های تصویرسازی،کاریکاتور و مجسمه‌سازی چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر با حضور هنرمندان و مسئولان عصر روز یکشنبه - 16 بهمن‌ماه - ساعت 16 در موزه هنر امام علی (ع) افتتاح خواهد شد.

در رشته تصویرسازی 421 اثر (217 اثر تصویرگری کودک و نوجوان و 204 اثر تصویرگری بزرگسال )، 140 اثر کاریکاتور و 39 اثر مجسمه به نمایش گذاشته می‌شود.

همچنین در رشته کاریکاتور، آثار هنرمندان ایران و کاریکاتوریست‌های 71 کشور به نمایش درمی‌آید. بخش رقابتی رشته‌های عکاسی و سفال چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر نیز روز چهارشنبه - 12 بهمن‌ماه - در فرهنگسرای نیاوران گشایش یافت.