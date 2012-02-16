آلبوم موسیقی "تنها" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر،این آلبوم درآواز ابوعطا و دشتی بوده وآهنگ ترانه های آن بر اساس اشعاری ازسعدی ، مولانا و حافظ ساخته شده است.

حسین علیشاپور علاوه بر خواندن تصنیف ها، غزلیاتی از عبید زاکانی ، فخرالدین عراقی و سعدی را هم با آواز اجرا کرده

است.

سیامک جهانگیری ضمن آهنگسازی اثر با نوازندگی نی ، رضا مازندرانی با تار، روزبه رحیمی با سنتور، سامرحبیبی با کمانچه، وحید فتایی با تمبک و حسین حدت با عود و بم تارازنوازندگانی هستند که دراین آلبوم مشارکت دارند.

حسین علیشاپورازشاگردان زنده‌یاد"منوچهر همایون‌پور" است و آلبوم "تنها " ، سومین اثر منتشر شده از وی در مرکز موسیقی حوزه هنری است .