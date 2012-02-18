کاهش چشمگیر تصادفات/ مرگ روزانه 59 نفر در تصادفات

به گزارش خبرنگار مهر، مرگ سالانه 25 هزار ایرانی در تصادفات سالهای 85 و 86 زنگ خطر را برای پلیس و نهادهای مسئول به صدا در آورد. مرگ روزانه 80 نفر در تصادفات شهری و جاده ای باعث شده بود ایران با داشتن تنها چهار میلیون خودرو و 25 هزار کشته رکورد دار میزان تصادفات در دنیا باشد.

فرهنگسازی در کنار نظارت بیشتر

پلیس که به عنوان متولی اصلی راه و کنترل آن برای کاهش تلفات در کشور شناخته شده است با تغییر رویه و تمرکز روی فرهنگسازی و آموزش صحیح رانندگان به جای سختگیری و اعمال قانون درصدد کاهش تلفات برآمد. این در حالی بود که کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی و استاندارد سازی راهها با کمک سازمان راهداری باعث شد تا جاده ها ایمن تر شده و بسیاری از رانندگان پرخطر از ناوگان حمل و نقل عمومی حذف شوند.

البته در این بین پلیس با اجرای برنامه های فرهنگی و کمک گرفتن از دانش آموزان به عنوان همیار پلیس سعی در فرهنگسازی و نهادینه کردن رانندگی صحیح در میان رانندگان را داشت.

کمتر از 10 درصد رانندگان متخلفند/ برخورد قاطع با متخلفان

در حالیکه پلیس برنامه های فرهنگی و آموزشی را برای اصلاح رفتارهای ترافیکی اولویت اول اعلام کرده بود اما به گفته سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهور کمتر از 10 درصد از رانندگان مرتکب تخلفات حادثه ساز می شوند که پلیس با این افراد نیز برخورد قانونی و قاطع می کند. این افراد جان سایر هموطنان را به خطر می اندازند که همین امر باعث شده است که پلیس نظارت بیشتری روی این افذاد داشته باشد.

تلاش برای کاهش تلفات/ کاهش دو هزار نفری در یکسال

مرگ روزانه 80 نفر در جاده ها و وارد آمدن هزاران میلیارد تومان خسارت به کشور باعث شد که پلیس این بار با سختگیری های بیشتر از تردد برخی خودروها ماننده کشنده هوو جلوگیری کند. قاتل چینی که هر هفته حداقل دو تصادف با 8 کشته بر جای می گذاشت به یکی از معظل ها و چالش های پیش رو پلیس راهور تبدیل شده بود اما با اعمال محدودیت تردد و تغییر کاربری از کشنده به میکسر و کمپرسور باعث شد تلفات این خودرو طی امسال بیش از 100 درصد کاهش یابد.

در این میان براساس آمارهای پزشکی قانونی در سال گذشته 23 هزار نفر جان خود را در تصادفات از دست دادند که این آمار کاهش دو هزار نفری را نسبت به سال قبل نشان می دهد.

90 ،سال کاهش رکورد کشته‌ها/ کاهش 14/3 درصدی کشته های رانندگی

پلیس راهور که از ابتدای اردیبهشت ماه امسال قانون جدید راهنمایی و رانندگی را به اجرا گذاشت در صدد کاهش تلفات و خسارات برآمد. در 9 ماه امسال تلفات رانندگی با دو هزار 730 نفر کاهش از 19 هزار و 176 نفر به 16 هزار و 437 نفر رسید. این در حالی است که پلیس امیدوار است امسال تلفات رانندگی به کمتر از 20 هزار نفر برسد. در این میان سردار مومنی با اعلام اینکه علاوه بر کاهش کشته ها و مجروحان حداقل از وارد آمدن 10 هزار میلیارد تومان خسارت به کشور جلوگیری شد. ضمن اینکه در این مدت تنها پانزده هزار و 613 نفر مجروح شدند که کاهش 6 درصدی را نشان می دهد.

رکورد بی نظیر در امداد و نجات

در حالیکه انتقادات از امداد و نجات جاده ای توسط هلال احمر و اورژانس به شدت افزایش یافته بود و براساس آمارها 49 درصد از مرگ های تصادفات در حین انتقال رخ می داد این آمار در 9 ماهه امسال به 8.2 درصد رسید. البته در این میان نکته ای که دور از ذهن پلیس و دستگاه های فرهنگی مانده است سن رانندگان کشته شده در حوادث ترافیکی است. بنا براعلام پزشکی قانونی سی درصد کشته های حوادث رانندگی بین 18 تا 29 سال سن دارند که می توان با فرهنگسازی بیشتر روی این سن از هیجانات کاذب آنها کاست و موجب کاهش تلفات رانندگی در قشر جوان شد.