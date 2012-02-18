محمد ابوالحسنی تهیهکننده انیمشین "تهران 1500" که نسبت به عدم حضور این فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره فیلم فجر انتقاد داشت، با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف اکران این فیلم در ایام نوروز به خبرنگار مهر گفت: عوامل تهیه و تولید انیمیشن "تهران 1500" بسیار مصر هستند که این فیلم در ایام نوروز اکران شود، از همین رو منتظر پاسخ قطعی اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد هستیم.
وی در ادامه افزود: گمانهزنیهای ما مبنیبر موافقت اکران این فیلم به یقین نزدیک است و امیدوارم هرچه زودتر تکلیف اکران این فیلم مشخص شود.
این تهیه کننده در ادامه صحبتهای خود با اشاره به تغییرات احتمالی این فیلم گفت: با توجه به بازتابهای اکران این فیلم در جشنواره فیلم فجر متوجه شدیم که بیننده در برخی از لحظات فیلم دچار خستگی شدهاست از هینرو در حال ایجاد تغییرات لازم در بالا بردن جذابیت این فیلم هستیم.
ابوالحسنی در پایان افزود: این تغییرات تدوینی است و قرار است اصلاحاتی در تدوین "تهران 1500" صورت گیرد.
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