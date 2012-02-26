ایجاد رشته های مشترک ارشد و دکتری با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و لوان جاگاریان سفیر روسیه در خصوص گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی دیدار و گفتگو کردند.

دانشجو در این دیدار با استقبال از مواضع دولت روسیه درباره عدم قبول تحریم‌های یک‌ جانبه غرب علیه ایران با اشاره به همسایگی ایران، روسیه و همسویی مواضع دو کشور در راستای صلح بین‌المللی، گفت: برای گسترش روابط در بحث آموزش عالی بین دو کشور، کارگروهی متشکل از مسئولان آموزش عالی و رؤسای دانشگاه‌های ایران تشکیل داده‌ایم تا این کارگروه، گسترش روابط آموزشی، پژوهشی و فناوری را با روسیه پیگیری کند.

وی افزود: بهتر است این کارگروه هر چه سریع‌تر در روسیه هم شکل بگیرد و با برگزاری جلسات مشترک با طرف ایرانی بتوانند زمینه را برای دیدار و توافق دو وزیر و اجرای برنامه‌های مشترک آماده کنند.

وزیرعلوم با بیان اینکه سطح همکاری‌های مشترک بین دانشگاهی دو کشور می‌تواند وسیع باشد، گفت: این همکاری‌ها می‌تواند در قالب ایجاد یک یا چند رشته مشترک در مقطع کارشناسی‌ارشد یا دکتری در دانشگاه‌های ایران و روسیه، برگزاری همایش‌های علمی مشترک، انجام پروژه پژوهشی به صورت مشترک بین محققان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های دو کشور شکل گیرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعلام اینکه این نوع همکاری‌های مشترک علمی، پژوهشی می‌تواند پایه خوبی برای تقویت سایر همکاری‌ها میان دو کشور ایران و روسیه باشد، ادامه داد: در زمینه امور دانشجویی نیز بهتر است بورس بین دول میان دانشگاه‌های ایران و روسیه افزایش یابد.

دانشجو با تأکید بر ایجاد کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی و روسی در دانشگاه‌های دو کشور به ارزیابی مدارک صادره از دانشگاه‌های ایران در روسیه اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت مناسب اساتید و دانشجویان ایرانی از نظر علمی و اینکه در تمام دانشگاه‌های جهان دانشجویان ایران به سرعت مورد پذیرش قرار می‌گیرند، انتظار داریم دانشگاه‌های روسیه هم در ارزیابی مدارک دانشجویان ایرانی با سرعت عمل بیشتری عمل کنند.

وی افزود: در اثبات این مدعی که دانشگاه‌های ایران از نظر علمی در وضعیت مناسبی قرار دارند باید به رتبه نخست ایران در منطقه از نظر تولید علمی اشاره کرد که در چشم‌انداز علمی ما این رتبه باید در سال 1404 لحاظ می‌شد اما ما 14 سال قبل‌تر به این هدفمان نائل شده‌ایم.