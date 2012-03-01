امام حسن عسکری(ع) در تقویت خط فکری تشیع تاثیر به سزایی داشت

حجت الاسلام داوود چمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امام حسن عسگری 16 سال از زندگی پربرکت خود را در منطقه‌ای به نام سامرا که منطقه نظامی بود، گذراند و در طول این مدت با وجود اینکه زیر نظارت شدید طاغوت زمان خود بود اثرات عمیقی در گسترش تشیع گذاشت.

وی افزود: دوران شش ساله امامت این امام بزرگوار در میان مراقبت نظامیان سپری شد و در این مدت مهمترین برنامه حضرت حفظ خط فکری مکتب تشیع بود و در این راستا اقدام به تاسیس حوزه علمیه و تربیت شاگردان و تاسیس شبکه های وکالت و انتخاب نواب بین شیعیان وارتباط با مردم کرد.

حجت الاسلام چمانی افزود: با نگاهی گذرا به دوران امامت امام عسکری(ع) متوجه می‌شویم ایجاد این شبکه ها و ارتباط توسط نواب نوعی آمادگی مردم برای دوران غیبت بوده است و مردم یاد بگیرند برای رفع نیازهای خود در شرایطی که امام معصوم در جامعه حضور ندارد، به عالمان دینی مراجعه کنند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از راه‌های شناخت راه معصومین آشنایی با احادیث و تفکرات ایشان است، افزود: امام حسن عسگری با وجود قرار گرفتن در سختی ها و تنگناها و مسائل اقتصادی از فقرا و ضعفا و محرومین دستگیری می کرد.

وی اظهار داشت: امام حسن عسکری(ع) با مجاهدت خالصانه خود در طول سال‌ها و تحمل سختی‌های بسیار گنجینه‌ای از آموزه‌های ناب برای ما به یادگار گذاشته که با بهره‌گیری از آنها می‌توانیم اسلام ناب را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.