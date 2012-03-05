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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۹

محمدی در گفتگو با مهر:

مسابقات ورزشی مددجویان کانونهای اصلاح و تربیت کشور در لرستان آغاز شد

مسابقات ورزشی مددجویان کانونهای اصلاح و تربیت کشور در لرستان آغاز شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسابقات ورزشی مددجویان کانونهای اصلاح و تربیت کشور در استان لرستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل زندانهای استان لرستان ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مسابقات 19 استان کشور حضور دارند.

محمد علی محمدی تصریح کرد: مسابقات ورزشی مددجویان کانونهای اصلاح و تربیت کشور در رشته های فوتسال، دارت و تنیس روی میز در حال برگزاری است.

وی بیان داشت: مسابقات ورزشی مددجویان کانونهای اصلاح و تربیت کشور برای اولین بار است که در استان لرستان برگزار می شود.

مدیر کل زندانهای استان لرستان معرفی جاذبه های گردشگری استان به شرکت کنندگان این دوره از مسابقات، بازدید مددجویان و هیئت های همراه از آثار باستانی و طبیعی خرم آباد، اجرای برنامه های آئینی و سنتی را از دیگر برنامه های جنبی این دوره از مسابقات برشمرد.

محمدی افزود: این دوره از مسابقات به مدت سه روز در استان لرستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1552473

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