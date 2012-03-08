کمیته امداد خراسان رضوی به 160 هزار خانواده امداد می رساند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر حاجی‌نقی، صبح پنجشنبه در مراسم نواختن زنگ نیکوکاری در یکی از مدارس شهر مشهد همزمان با سراسر کشور اظهار کرد: خانواده های تحت پوشش کمیته امداد که درصد قابل توجهی از آنان بی سرپرست هستند، به منظور تهیه نیازمندی زندگی خود نیاز به کمک های فراوانی دارند و ما به عنوان خادمان محرومان جامعه با همراهی مردم نیکوکار، درصدد رفع نیازهای این قشر از جامعه عمل می کنیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون 160 هزار خانواده و 223 هزار و 630 نفر در سطح استان تحت پوشش کمک های کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند، ادامه داد: این نهاد برای ارائه خدمات مطلوب به این تعداد خانوار، نیازمند مساعدت هر چه بیشتر مردم است.

وی تاکید کرد: کمیته امداد در راستای خدمات رسانی شایسته به خانواده های تحت پوشش و کمک به نیازمندان تمام تلاش خود را انجام خواهد داد.