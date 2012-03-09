ترکیب تیم تکواندو نوجوانان ایران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت تعیین شده از سوی فدراسیون جهانی برای اعلام اسامی ترکیب نهایی تیم ها برای حضور در نهمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان فردا شنبه به پایان می رسد.

سرمربی تیم ملی کشورمان که انتخاب نهایی نفرات را به حضور اعضای تیم درتورنمنت بین المللی آلمان و بررسی نتایج این رقابتها موکول کرده بود روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر اسامی تیم ملی را برای حضور در این مسابقات اعلام کرد.

بر همین عباص صادقی در وزن 45- کیلوگرم ، ابوالفضل یعقوبی یا محمد حسینی نیا در وزن 48- کیلوگرم ، محمد کاظمی در وزن 51- کیلوگرم ، مجتبی کرامتی در وزن 55- کیلوگرم ، علی مهدوی در وزن 59- کیلوگرم ، دانیال صالحی مهر یا میثم ابراهیمی در وزن 63- کیلوگرم ، حسین کریمی در وزن 68- کیلوگرم ، صادق موسوی یا میرمهدی لباس دوز در وزن 73- کیلوگرم ، پوریا عرفانیان در وزن 78- کیلوگرم و عارف فرشاد مهر در وزن 78+ کیلوگرم به مسابقات قهرمانی جهان اعزام می شوند.

تیم نوجوانان ایران پس از قهرمانی در رقابتهای بین المللی آلمان روز گذشته به تهران بازگشت و از فردا دور جدید تمرینات خود را برای شرکت در مسابقات جهانی آغاز می کند.

نهمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان از 16 تا 20 آبان ماه به میزبانی مصر در "شرم الشیخ" برگزار خواهد شد و تیم ایران برای دفاع از قهرمانی دوره قبل خود راهی این مسابقات می شود.