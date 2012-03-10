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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

رحیمی:

50 منطقه نمونه گردشگری در استان کرمانشاه وجود دارد

50 منطقه نمونه گردشگری در استان کرمانشاه وجود دارد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه گفت: در سطح استان کرمانشاه 50 منطقه نمونه گردشگری وجود دارد که هرکدام از این مناطق می توانند مسافران و گردشگران بسیاری را به خود جذب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل رحیمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این سازمان با حمایتهای خوب استاندار کرمانشاه و دیگر مسئولان فرهنگی توانسته است که به صورت علمی و آکادمیک زمینه سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری استان کرمانشاه را آماده کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه افزود: معاونت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و گردشگری کرمانشاه، یکی از معاونت های بسیار موفق ما بوده است.

رحیمی گفت: معاونت سرمایه گذاری میراث فرهنگی کرمانشاه تا کنون موفق شده است که بیش از 20 سرمایه گذار را در نقاط مختلف استان کرمانشاه جذب کند.

وی تاکید کرد: استان کرمانشاه از نظر جایگاه گردشگری، پتانسیل های خوبی دارد که در صورت برنامه ریزی دقیق می تواند زمینه های رشد استان کرمانشاه را فراهم کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: در سطح استان کرمانشاه 50 منطقه نمونه گردشگری وجود دارد که هر کدام از این مناطق می توانند مسافران و گردشگران بسیاری را به خود جذب کنند.

رحیمی در پایان افزود: 14 روستای هدف گردشگری در استان کرمانشاه وجود دارد که در این روستاهای نیز می توان سرمایه گذاری های خوبی برای جذب گردشگر انجام داد.

کد مطلب 1555974

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